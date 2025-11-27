伊藤園は、全国農業協同組合連合会（以下、JA全農）が推進する国内農業支援の取組みである「ニッポンエールプロジェクト」の一環で共同開発した「ニッポンエール メロン＆ミルク」を、12月1に販売を開始する。

「ニッポンエールプロジェクト」は、「日本全国47都道府県から届けられる日本産のたべものに、そしてにっぽんにここからエールをおくろう」というコンセプトのもと、全農とメーカー、販売先が協力して、国産農畜産物のPRやキャンペーン等を展開し、製品を通じて産地を応援していこうという活動。

同社は冬休みによって学校給食がなくなるなどの影響で最も需要が落ちる国産牛乳支援のため、JA全農の「国産牛乳応援プロジェクト」に参画し、2022年に第一弾「ニッポンエール メロン＆ミルク」を共同開発した。昨年に続き今年も冬期限定で販売し、国内農業支援を継続する。

「ニッポンエール メロン＆ミルク」は、糖度の高い北海道らいでんメロン果汁と国産牛乳を使った清涼飲料（果汁1％）。青肉メロンの甘みと厚みのあるミルク感が特長で、そのおいしさを通じてメロンや牛乳の魅力を全国に発信し、メロン農家と酪農家の人々を応援する。

同社は、「ニッポンエールプロジェクト」に加え、「国産牛乳応援プロジェクト」に参画して開発した共同開発製品の販売を通じて、日本の農業と消費者を結ぶ架け橋となり、国産農畜産物の認知と消費拡大に貢献していく考え。

［小売価格］259円（税込）

［発売日］12月1日（月）

伊藤園＝https://www.itoen.co.jp