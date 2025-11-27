ゴンチャ ジャパン（以下、ゴンチャ）と、キリンビバレッジは、ゴンチャのペットボトルで初の、HOTでも楽しめる「貢茶 いちご和紅茶ミルクティー（HOT＆COLD）」を12月2日から全国のセブン−イレブン限定で販売する。

ゴンチャとキリンビバレッジは、さらなるティーカルチャーの創造を目指して、多くの消費者に新しいティーの魅力を知ってもらいたいという想いから昨年から提携し、ゴンチャのペットボトル飲料を販売している。そして、ゴンチャファンの人々はもちろん、これまでゴンチャへ来店経験のなかった人にも、セブン−イレブンで気軽に楽しめるゴンチャのティー体験を提供している。



「貢茶 いちご和紅茶ミルクティー」

今回新たに登場するのは、ゴンチャのペットボトル飲料として初のフルーツミルクティー。ゴンチャの期間限定商品の中でも人気の高いいちごフレーバーの「貢茶 いちご和紅茶ミルクティー（HOT＆COLD）」を全国のセブン−イレブン店舗で販売する。

豊かなコクのある香りと、すっきりとした柔らかな飲み口が特長の鹿児島県産和紅茶を100％使用し、いちごをぎゅっと詰め込んだような華やかで濃厚な味わい（無果汁、あまおうエキス使用）が調和した、冬にぴったりのミルクティーに仕上げた。ホットで飲むと、お茶の香りがより引き立つ贅沢な味わいとなる。日々のちょっとしたご褒美に、心温まるひとときを楽しんでほしい考え。

ゴンチャとキリンビバレッジは、新しいティーカルチャーの創造を通じて、消費者の日常にHappinessを届けて、こころ豊かな社会の実現に貢献してく。

［小売価格］178円（税別）

［発売日］12月2日（火）

ゴンチャ ジャパン＝https://www.gongcha.co.jp

キリンビバレッジ＝https://www.kirin.co.jp/softdrink