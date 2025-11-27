ÃæÆü1°Ì¤ÎÃæÀ¾¡ÖÂ©Ä¹¤¤Áª¼ê¤Ë¡×¡¡150¥¥íÄ¶¤¨±¦ÏÓ¡¢ÆþÃÄ¹ç°Õ
¡¡ÃæÆü¤¬¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿ÀÄ³ØÂç¤ÎÃæÀ¾À»µ±Åê¼ê¡Ê21¡Ë¡á182¥»¥ó¥Á¡¢92¥¥í¡¢±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡á¤ÎÆþÃÄ¤¬27Æü¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¡£²£ÉÍ»ÔÆâ¤Ç¸ò¾Ä¤·¡¢·ÀÌó¶â1²¯±ß¥×¥é¥¹½ÐÍè¹âÊ§¤¤5ÀéËü±ß¡¢Ç¯Êð1600Ëü±ß¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£¡ÖÂ©¤ÎÄ¹¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡150¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¾µå¤ä¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤òÀ©µåÎÉ¤¯Åê¤²¹þ¤à¡£19Æü¤ÎÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ·è¾¡¤Ç¤Ï´°Éõ¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò2Ï¢ÇÆ¤ËÆ³¤¤¤¿¡£±¦Éª¼ê½Ñ¤Î±Æ¶Á¤Ç1Ç¯»þ¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÈñ¤ä¤¹¤Ê¤É¶ìÏ«¤â·Ð¸³¤·¤¿¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ËÉ¬¤ºÀ¸¤¤Æ¤¯¤ë4Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤º¤ÏÀèÈ¯¤Ç¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²ó¤ì¤ë¼ÂÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë