高市早苗総理が就任後初となる党首討論に臨んだ。立憲民主党の野田佳彦代表と経済政策について意見を交わした後、国民民主党の玉木雄一郎代表が自民・公明と3党が合意した「年収の壁」の引き上げについて迫った。

【映像】高市総理vs野党党首…党首討論で火花散る（実際の映像）

「178万円を目指して引き上げる。しっかり守っていただけるかどうか」（玉木代表）

「さまざまな工夫をしながら、一緒に関所を乗り越えてまいりましょう。給与所得控除も合わせて考えながら、ともに目的を達成していくということであれば、私は大いに賛成する」（高市総理）

玉木氏は、年収の壁が進展すれば、高市政権への協力の度合いを高めるとしている。

政治分野のジェンダー不平等の解消を目指す「FIFTYS PROJECT」代表の能條桃子氏は、この「年収の壁」の議論に当初から疑問を持っていたという。

「なぜこの年収の壁ができたかというと、女性は働いても家事や育児や介護はできるだけやってほしい、その上で働いてくれる人には控除をつけますよ、というのがそもそもの経緯だと思う。今はそこに対する問題意識が見えない。ただ額を178万円に上げるだけだったら、男女の賃金格差はなかなか狭まっていかないし、企業がパート雇用をできるだけ安く使い続けられるようにするための延長策のようなところで終わってしまっている印象。このあたりはジェンダーの視点があれば変わっていく議論なのかなと思う」

また、党首討論における野党の姿勢については「もう少し高市さんに切り込んでもいいのではないか。高市さんのユーモアを交えたような回答に対してなかなか返しが難しいところがあるのかもしれないが、これだけ高市政権の支持率が高い中で、下手に高市支持者の批判を受けたくないという感じになっているのではないか」と述べた。

加えて「国会議員はネット世論を見過ぎているところがあると思っている。高市支持が強い中で政権に批判的なことを言うと、ネットの中ではたくさんの反応が返ってきてしまうため、トーンを抑えよう、抑えようとなっているのではないか。ネットは世論全体ではないし、きちんと自分たちの理念に沿ったことをもっと言っていけばいいと思っている」との見方を示した。

（『わたしとニュース』より）