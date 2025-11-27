県内のガソリン価格が不正に事前調整されていた問題です。



公正取引委員会が県石油商業組合 北信支部のカルテル行為を認定し、「排除措置命令」を出したことを受け、阿部知事は27日の会見で、県としても厳正に対処する考えを示しました。



阿部知事

「本当にになんというか、残念であると同時に許しがたいという感覚ですね」



27日の会見でこう話した阿部知事。



公正取引委員会は26日、県石油商業組合の北信支部に対し、ガソリン価格の改定について事業者に連絡して取引の競争を制限したとして「独占禁止法違反」を認定。再発防止を求める「排除措置命令」を出しました。





阿部知事「現時点では（組合に）まだまだ十分な対応をいただいているというふうには思っていませんので。われわれは法令に基づく権限を持っていますから、そうしたことも視野に入れて、厳正に対処していきたいと 思っています」一番の被害者ともいうべき消費者は…。長野市 男性「私はやっちゃいけないことだと 思っています。物価が上がっている最中にそういうことをやられれば信用というものが商人としてのマナーを持っていないのではないかと思う」長野市 女性「なんかやっぱりずるいという感じがする。もっと消費者の事を考えて、自分たちの利益を優先するんじゃなくてもっと人々の事を考えてほしい」長野市 男性「自分たちには絶対、100％非がないという考え方。県民の、消費者のこと考えていない、自分のことしか考えていない」怒りの矛先である県石油商業組合。今回、公正取引委員会は、組合本部に対しては北信支部のカルテル行為を「事実上、容認していた」と指摘し、法令順守を図るよう申し入れを行っています。26日夜、組合の平林専務理事は…。Q.公正取引委員会は容認したと言っていますよ？県石油商業組合 平林一修 専務理事「それは公正取引委員会、だからそれについてはもう一度考えていますよ。私の考え方が違ったのかどうか考えていますから」記者会見について組合は「処分内容の精査が済み次第速やかに実施する」としていますが、いつ行われるかは未定です。今回の事態を受け、組合から脱退する事業者も。佐久市の「相馬商事」はホームページで見解について発表。「本年度をもって石油商業組合を脱退する方針を決定いたしました」脱退する理由については。「組合への継続的な所属が当社の企業イメージに悪影響を及ぼす可能性があると判断した」としています。また命令取り消し訴訟の提起も検討したものの、訴訟費用の負担などを考慮し命令を受け入れ課徴金「842万円」を納付する方針です。