​​エミリン「良い意味ででペタペタ」肌の変化も実感！愛用のシカ系クリーム

エミリンこと大松絵美さんが、自身のYoutubeチャンネルに『Qoo10で買い放題してみたら10万円超えたけど楽しすぎたからハッピー！！！』の動画を投稿。購入コスメについて紹介してくれました！ブランドの提供アイテムではあるものの、大松さんなりの使用感も紹介してくれました！

■スキンケア

動画内に登場したのはこちら！

BLANC/マジックシカクリーム 60ml 7,980円（編集部調べ）

ニキビ跡にもケアしてくれる、シカ成分配合のクリーム！

大松さんはこちらについて、プッシュすると中身が出てくる容器の利便性も評価！

そして、使い心地について「これ本当にお気に入りで、最近特に乾燥が気になるから」と乾燥対策に愛用しているとコメント。その効果についても「お肌の調子がすごくね、良くなってきているような気がします」と変化も感じたと語っていました。

また仕上がりについても「良い意味ででペタペタペタって」と手に吸い付くような保湿感があると説明していました！

■動画もチェック

動画内ではその他にも様々な購入コスメを紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。