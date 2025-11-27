「15歳のメッシだってここまで上手くなかった」「数年後にはバロンドール」 アーセナルの新星ダウマンが股抜きからのルーレットで3人抜きの衝撃ゴール！
アーセナルの新星マックス・ダウマン（15）のスーパーゴールが話題になっている。
15歳のダウマンはトップチームにも名を連ねるアーセナルの新星だが、現地時間26日に行われたUEFAユースリーグの試合ではU-19の選手として出場。対戦相手はU-19バイエルンだったが、アーセナルは4-2で勝利を飾っており、ダウマンはこの試合で2ゴールを挙げている。
そんななか、多くの称賛を集めているのが、後半ATに生まれた2点目のゴールだ。右サイドでダウマンはボールを受けると、カットインで1枚を剥がし、2人目を股抜き。さらに3人目のディフェンダーをルーレットで交わすと、飛び出したGKを嘲笑うかのようなループシュートを見せたのだ。
「マックス・ダウマンの素晴らしいゴール。このスポーツ界で最も才能のある選手の一人だ」
「彼は何でもできる。アーセナルは彼のおかげで世代を超えた富を手に入れた。あまりにも素晴らしい」
「マックス・ダウマンは数年後にはバロンドールを手にするだろう。なんて才能なんだ！」
「2人目の選手をどうやって抜いたんだ!?マジか!?15歳のメッシだってここまで上手くなかったぞ！！！」
「この子は間違いなくトップに上り詰めるだろう」
今のアーセナルのトップチームにはスター選手が揃っており、現段階ではアルテタのチームで出場機会を確保するのは難しいかもしれない。しかし、アーセナルが誇る至宝への期待は高く、将来どんな選手になるのか、楽しみな逸材であることは間違いない。
MAX DOWMAN. THAT IS AN UNREAL GOAL FOR ARSENAL pic.twitter.com/2PIv8TNTmm— CBS Sports Golazo (@CBSSportsGolazo) November 26, 2025