ド軍20歳逸材はクワンら「大物選手」との大型トレード“目玉”に「FAに過剰な金額を支払うよりも容易だ」外野手は有望株揃い

ドジャースの有望株であるホープは大型トレードを成立させる目玉として挙げられた(C)Getty Images

ドジャースは今オフにトレードで大物選手を獲得する可能性はあるのか。ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は「このオフにトレードされる可能性が最も高いドジャースのプロスペクト（有望株）」を紹介している。

同メディアは「インパクトのある外野の強打者を獲得するとなると、ドジャースにとってはトレード市場に乗り出す方が、はるかに確実な賭けであるように思われる」とし、「理想の選手像に合わないかもしれないFAに過剰な金額を支払うよりも、トレードで才能を獲得する方がはるかに容易だ」と指摘した。

こうした点を踏まえ、ドジャースが今オフ、大物選手を獲得するために放出する可能性がある有望株のうち一人に挙げられたのが、外野手のザイアー・ホープだ。

記事では、ホープについて「彼はチーム内のトップ2〜3、そしてリーグ全体でもトップ30に入るプロスペクトとしてランク付けされている」と説明し、「小さく引き締まった体格でありながら力強く構築されたホープは、野球選手にはめったに見られない速筋性の運動能力を備えている」と、ホープの特徴を紹介。

外野のどのポジションでもプレーでき、身体的な成熟が進んでスピードがやや落ちることが予想されるため、レフトまたはライトに落ち着くと見ているようだ。