ムロツヨシ＆佐藤二朗「大真面目に作った」 『新解釈・幕末伝』豪華キャスト・監督10人が集結
俳優のムロツヨシ（49）、佐藤二朗（56）がダブル主演を務める福田雄一監督（57）の最新作、映画『新解釈・幕末伝』（12月19日 全国公開）の完成披露試写会―幕末プレミア―が27日、都内で行われ、主演の2人をはじめ、山田孝之（42）、広瀬アリス（30）、渡部篤郎（57）、松山ケンイチ（40）、小手伸也（51）、勝地涼（39）、倉悠貴（25）、福田監督という総勢10人が登壇した。
【動画】ムロツヨシ、佐藤二朗、山田孝之、広瀬アリス、松山ケンイチら“福田組”キャストが豪華集結！
赤い毛せんが敷き詰められたステージが無数の照明で照らされると、ムロと佐藤がステージに登場。続いてほかキャストと福田監督が登場した。大階段を降りるとともにキャノン砲と金吹雪の演出で、この度の「幕末プレミア」開催をお祝い。あわせて起こった大きな拍手に、登壇陣は笑顔で応えた。
冒頭でムロは「ムロツヨシです！」とマイクなしで大声であいさつ。「どうかどうか楽しんでください！」と呼びかけた。佐藤も「佐藤二朗です！」とムロに続いてマイク無しで大声であいさつで続くと、福田監督が「みんなやらなきゃいけなくなるから！」とツッコむ一幕も。
佐藤は「福田雄一に関わるようになって16年。あっという間に感じるんですけど、福田組も汗もかきましたって言えるようにしようって」と本作への向き合い方を明かし、「この作品は大真面目に作ったっていうことを言っていこうと」と強調した。
ムロは「言い出しっぺでございまして、家にいなければいけない時間が悔しかったものですから、やりたいことリストの中に福田雄一作品の看板を背負うということを掲げ、出られるようになったら福田監督に会いに行き、二郎に会いに行き」と本作製作の経緯を明かし、キャスティングについては「途中やりすぎたなと思いました。豪華すぎたなって」とうれしさをにじませていた。
本作は、「ペリー来航」「尊王攘夷」「新撰組」「薩長同盟」――誰もが耳にしたことがありながら、“知っているようで知らない幕末”を、福田監督が独自の解釈で映画化。坂本龍馬をムロ、西郷隆盛を佐藤が演じ、桂小五郎を山田、坂本龍馬の妻・おりょうを広瀬、土方歳三を松山、徳川慶喜を勝地、沖田総司を倉、近藤勇を小手、勝海舟を渡部が演じる。
司会は日本テレビ・徳島えりかアナウンサーが務めた。
