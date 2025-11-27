ねぎ塩豚丼が、4thシングルとなる新曲「Tonight」を配信リリース。あわせて、同楽曲のMVを公開した。

（関連：【映像あり】ねぎ塩豚丼、4thシングル「Tonight」群像劇仕立てのMV）

“周囲と比較されることに嫌気や不安を感じている人を勇気づける”メッセージが込められた、なお（Vo/Gt）作詞作曲による同楽曲は、優しく背中を押す1曲に。サビから始まる冒頭の歌い出しから英詞が目立ち、なおの流暢な発音に加え、ディレイがかったギターのフレーズも相まって、洋楽テイストが印象的な仕上がりだ。またサビの〈Youʼ ll be strong tonight〉など、前向きな強いメッセージが込められており、“聴く人を強くさせるヒーローソング”というテーマが一貫されている。

またMVは、キャストを入れて群像劇の形式で表現。“それぞれが直面する壁をどう打ち壊して進むのか”というシーンを描き、同楽曲が持つ前を向く力が3人のキャストによって描かれている。

＜なお コメント＞

「Tonight」は、聴くだけで前向きになり、奮い立たせてくれる曲です。周りと比べることで落ち込んでしまう、そんな方に寄り添い、その人自身の強さをより引き出してくれるような楽曲に仕上げました。英語の歌詞にも是非注目しながら、お楽しみください！

（文＝リアルサウンド編集部）