２週間前からはじまったガソリンの補助金の段階的な拡充。その効果から県内最新のガソリン価格は２週連続の値下がりとなりました。

【写真を見る】県内最新のガソリン価格は2週連続の値下がり 補助金増額の効果（山形）

きょうからは補助金がさらに５円増額され、来週以降も値下がりが続きそうです。

資源エネルギー庁によりますと、今月２５日時点の県内レギュラーガソリンの平均小売価格は、前の週より８０銭下がり、１リットルあたり１７５円５０銭でした。

２週連続の値下がりで、全国では３番目の高さとなっています。

ハイオクも８０銭下がり１８６円５０銭、軽油も６０銭下がり１５７円９０銭です。

１８リットルあたりの灯油の店頭価格は先週と変わらず２１１２円です。

ガソリンについては年内で暫定税率が廃止されるのを前に、今月１３日から補助金の段階的な拡充が行われています。

きょうからその補助金がさらに５円増額され、レギュラーガソリン１リットルあたりの補助が２０円となっています。

来月１１日には最後の増額が行われ、補助金は現在の暫定税率と同じ２５円となる見込みです。

石油情報センターによりますと補助金の増額が店頭価格に反映されるまでには数日から１週間ほどかかるため、きょうから増額された補助金の効果は来週以降のガソリン価格に反映されるということです。

そのため来週の価格については４円ほどの値下がりが予想されていて、年末にかけて値下がり傾向が続きそうだということです。