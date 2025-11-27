2025年11月28日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年11月28日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
他人の争いには近づかないこと。そっと様子を見るのが吉。
11位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
優しい気持ちが運気向上のカギ。お見舞いしたり、日頃の感謝を伝えたりして。
10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
身動きがとりにくい日に。それでも弱音はなるべく吐かないこと。
9位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
人助けに幸運あり。席を譲ったり荷物を持ってあげたりしよう。
8位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
尊敬できる人に出会えそう。自分の生き方を見直す好機に。
7位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
ショッピングは失敗しそう。もう少し考えてからにすると◎。
6位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
親友が救ってくれる暗示。悩みを相談するチャンス到来！
5位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
部屋を掃除しよう。居心地のよさを意識すれば心もスッキリ。
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
新しいことを始める好日。好奇心が刺激されるものを探して。
3位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
グループレジャーが楽しい日。誰とでも仲よくなれそう。
2位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
冒険心がウズウズ。行ったことのない場所にラッキーが。
1位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
仲間との関係が良好。リーダーシップと思いやりがカギ。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)