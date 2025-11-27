女性アイドルグループ「wonder channel」の桜木唯衣さんは11月26日、自身のXを更新。「私のベッドの上」の様子を公開したところ、批判が殺到しています。（サムネイル画像出典：桜木唯衣さん公式Xより）

女性アイドルグループ「wonder channel」の桜木唯衣さんは11月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。「私のベッドの上」を公開したところ「心配になる」「理解に苦しむ」などの声が殺到しています。

【写真】汚過ぎる「私のベッドの上」

「部屋=ゴミ箱じゃん…」

桜木さんは「私のベッドの上　いつもここで寝てる」とつづり、1枚の写真を投稿。ベッドに寝転ぶ姿が写っていますが、桜木さんの頭上には大量のゴミが散乱しています。しかも、ほとんどが食べ物のゴミで、衛生面が心配になるところです。

この投稿には「ヤバいw」「心配になる」「理解に苦しむ」「ドン引きやぞ……」「ネタだと言ってくれ」「ゴミが山のようだ」「部屋=ゴミ箱じゃん…」「まじでマイナスイメージにしかならない」などの声が寄せられました。

「汚部屋がバズってしまい」

27日にも投稿を更新した桜木さん。「汚部屋がバズってしまい応援してくださってる方に汚部屋好きのレッテルを貼ってしまった事誠にご麺」とつづっています。ファンからは「よくぞ公開踏み切った」「大掃除してください」といった声が寄せられました。(文:堀井 ユウ)