長崎ヴェルカのコーチら「中学生にバスケとダンスを指導」練習の成果はオールスターゲームで披露《長崎》
平戸市の中学校で、プロバスケットボールB1長崎ヴェルカのスタッフによるバスケやダンスの指導が行われました。
練習の成果は、来年1月のオールスターゲームで披露します。
（ 長崎ヴェルカU12 城 未央ヘッドコーチ）
「シュートを打つ時にアーチが低いと(リングの)前に当たってなかなかシュートが入らないから、少しだけアーチの高さを意識して」
中学生に指導をするのは、長崎ヴェルカのユースチームでコーチを務める城 未央さんです。
アドバイスを生かしてシュートすると…
ナイスシュート！
一方、パフォーマンスユニットのメンバーから、ダンスのステップを学ぶ生徒も。
（パフォーマンスユニット「VELC」MANATOさん）
「左足は押すだけ。前に押す。OK 、OK。ばっちり」
Bリーグの社会活動の一環で行われたバスケットボールとダンスのクリニック。
平戸市の生月中学校1、2年生18人が、上達のヒントを学びました。
（生徒）
「内容がとても具体的で、わかりやすくて楽しめた」
（生徒）
「足首を左右で真逆にするのが難しかった。(本番は)観客のみんなを楽しませられるように頑張る」
生徒たちは今後、スマートフォンのアプリを活用しながらコーチの指導を受け、
来年1月、長崎市のハピネスアリーナで開催される「Bリーグオールスターゲーム」で成果を披露するということです。