非常ベルが聞こえない“高音失聴”女性「緊急地震速報は聴こえる」理由に10万いいね「貴重な情報」【ママリ】

緊急地震速報の驚きの豆知識

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、Ayase＠聴覚障害(@ptor_force)さんの投稿です。

Ayase＠聴覚障害さんは、高音域を失聴しているため、非常ベルなどの警報音は聞こえないのだそうです。ところが、スマホの緊急地震速報ははっきり聴こえるため、不思議に思って調べてみると…。

私は高音を失聴しているので非常ベル等の警報音が聴こえない。

なのにスマホの緊急地震速報は聴こえるので不思議だったのだが、あの音は低音から高音まで幅広い周波数を持つ音を使っているそうだ。

なるほど、それで高音を失聴している私にも聴こえたのか。

この音を考えた人はすごいなあ😃

#聴覚障害

緊急地震速報の音は低音～高音まで幅広い周波数を含んだ音を使っているのだそうで、だからこそ、Ayase＠聴覚障害さんのように高音が聴こえない人でもすぐに反応できる仕様になっているとのこと。命を守る警報音を、より多くの人が受け取れるように工夫した設計、本当に素晴らしいですよね。





知れば知るほど感動してしまいます。音の届き方は人それぞれですので、だからこそ、より多くの人に届くよう考えられた仕組みは、心強いですね。この投稿には「お年寄りも高音が聞こえづらくなるそうなので、万人に聞こえる音を目指したんでしょうね」「緊急地震速報、すっごい不快な音で311思い出すし大嫌いな音だったけど考え抜かれた音だったんだ！貴重な情報ありがとう！この音作った人ありがとう！」といったリプライがついていました。小さな気づきから大きな安心につながる、そんな温かい投稿でした。

