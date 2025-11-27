２年連続アメフト学生日本一を狙う立命大（関西２位）は２７日、全日本大学選手権（２９日・えどりく）の早大（関東１位）戦へ、滋賀・草津市内で会見と公開練習を行った。対早大は昨冬の前回大会準決勝（長居）で５２―２７、今春オープン戦（滋賀）で４９―０と快勝したが、共にホーム関西開催。舞台はアウェー関東に変わり、ＱＢ竹田剛（４年）＝大産大付＝は「九対一ぐらいで早稲田ホームだと思う。ボールを渡すとかないように」とインターセプトなど、ビッグプレーを警戒した。

教訓がある。８月２４日、アスリートとして尊敬するＤｅＮＡ投手の兄・祐（２６）が先発した巨人戦（東京Ｄ）を観戦。４―０の５回、兄がリチャードに左中間席上部へ飛距離１４７メートルの特大ソロを被弾した。“完全アウェー”と化した球場を体感。「全部（巨人カラーの）オレンジ色だった」。６回１失点でプロ２勝目を挙げた兄を祝ったと同時に、弟は「（ワンプレーで）流れを持っていかれないようにしないと」と学びも得た。

今回の早大戦は立命大の応援団が不在。３０日に準決勝を戦う関西１位通過を想定していたため、２９日は他部の応援と重なって上京できない。だが、司令塔・竹田に動揺なし。「パスの精度が大事。取れるだけ取りたい」。タッチダウン量産で決勝・甲子園ボウル（１２月１４日）への切符を勝ち取るつもりだ。（田村 龍一）