DMM通販にてBANDAI SPIRITSのガンプラやプラモデルを対象にした通常・抽選販売を11月28日15時より実施！2026年4月から6月再入荷予定商品が対象
DMM通販は、2026年4月から6月に再入荷予定のBANDAI SPIRITSプラモデル商品を対象にした通常・抽選販売を11月28日15時より実施することを発表した。
本販売では、2026年4月から6月に再入荷予定のガンプラや「30MM」「30MS」などのプラモデル商品が対象となっており、「HG 1/144 グスタフ･カール00型」「HG 1/144 メッサーF01型」「MG 1/100 ガンダムバルバトスルプス」「MGSD デスティニーガンダム」などが抽選販売を予定しているほか、「HGUC 1/144 ペーネロペー」「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON BALAM INDUSTRIES BD-011 MELANDER ライガーテイル」「30MS 小宮果穂」などが通常販売を予定している。
今回DMM通販にて特設ページが公開され、販売開始前に対象商品とチェックすることができる。
□DMM通販「BANDAI SPIRITS 2026年4月～6月再入荷プラモデル」抽選販売のページ
□DMM通販「BANDAI SPIRITS 2026年4月～6月再入荷プラモデル」通常販売のページ
「BANDAI SPIRITS 2026年4月～6月再入荷プラモデル」抽選販売対象商品（一部）
「BANDAI SPIRITS 2026年4月～6月再入荷プラモデル」通常販売対象商品（一部）
(C)創通・サンライズ
(C)BANDAI SPIRITS 2019
(C)BANDAI SPIRITS 2021
(C)BANDAI SPIRITS 2023
(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / ©FromSoftware， Inc. All rights reserved.
(C)2015 BIGWEST
(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project
(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス
(C)カラー