『イカゲーム2』話題のウォン・ジアン、超ミニ丈衣装で登場 新作では小道具を自ら制作
俳優のパク・ソジュンとウォン・ジアンが27日、都内で行われた韓国ドラマ『明日はきっと』（原題：ギョンドを待ちながら）配信記念イベントに登壇。『イカゲーム』シーズン2出演が話題となったウォン・ジアンが、今作の撮影裏を明かした。
【集合ショット】美しい⋯笑顔で撮影に応じるパク・ソジュン＆ウォン・ジアン
ウォン・ジアンは、タイトなミニ丈のブラックワンピースで登場。背中がざっくりと開いたデザインを、エレガントに着こなしていた。日本語で「はじめまして」とあいさつ。観客から歓声と拍手が送られ、照れ笑いを浮かべていた。
また、撮影を振り返ったウォン・ジアンは「雨がたくさん降って撮影が遅延してしまった日があり、小道具として紙で作ったバラが必要だったのですが、それを作る時間になり、ひたすら作り上げた記憶があります」と告白。「バラづくりのマスターになりました」と胸を張った。
本作では、ごく普通の家庭に育った優しくて誠実な青年イ・ギョンド（パク・ソジュン）と、アパレル会社を経営する裕福な家庭に生まれ、大胆で自由奔放な性格のソ・ジウ（ウォン・ジアン）が、20歳で出会い恋に落ち、2度の別れを経験。月日が経って30代後半になり、2人はあるスキャンダルをきっかけに、初恋の相手との運命的な再会を果たす純愛ラブストーリーとなっている。12月7日より、Prime Videoにて独占配信される。
【集合ショット】美しい⋯笑顔で撮影に応じるパク・ソジュン＆ウォン・ジアン
ウォン・ジアンは、タイトなミニ丈のブラックワンピースで登場。背中がざっくりと開いたデザインを、エレガントに着こなしていた。日本語で「はじめまして」とあいさつ。観客から歓声と拍手が送られ、照れ笑いを浮かべていた。
本作では、ごく普通の家庭に育った優しくて誠実な青年イ・ギョンド（パク・ソジュン）と、アパレル会社を経営する裕福な家庭に生まれ、大胆で自由奔放な性格のソ・ジウ（ウォン・ジアン）が、20歳で出会い恋に落ち、2度の別れを経験。月日が経って30代後半になり、2人はあるスキャンダルをきっかけに、初恋の相手との運命的な再会を果たす純愛ラブストーリーとなっている。12月7日より、Prime Videoにて独占配信される。