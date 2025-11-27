パク・ソジュン＆ウォン・ジアン、来日イベント開催 “神対応”に大歓声
俳優のパク・ソジュンとウォン・ジアンが27日、都内で行われた韓国ドラマ『明日はきっと』（原題：ギョンドを待ちながら）配信記念イベントに登壇した。
【写真】きゅん⋯！観客の要望に応えハートポーズをするパク・ソジュン
パク・ソジュンとウォン・ジアンは、客席後方の扉から登場。客席を歩き、ステージに向かうと、会場からはどよめきと歓声があがった。また、ウォン・ジアンは「はじめまして」と日本語も披露。会場からは、歓声と拍手が送られた。
本作では、ごく普通の家庭に育った優しくて誠実な青年イ・ギョンド（パク・ソジュン）と、アパレル会社を経営する裕福な家庭に生まれ、大胆で自由奔放な性格のソ・ジウ（ウォン・ジアン）が、20歳で出会い恋に落ち、2度の別れを経験。月日が経って30代後半になり、2人はあるスキャンダルをきっかけに、初恋の相手との運命的な再会を果たす純愛ラブストーリーとなっている。12月7日より、Prime Videoにて独占配信される。
ウォン・ジアンは「私たちも楽しく一生懸命、泣きながら笑いながら撮った作品です。どうか健康でリラックスしてご視聴ください」とコメント。パク・ソジュンは「日本の劇場に初めて来ました。僕もそうですし、俳優のみんな、制作陣が愛情を注いで作ったので、素敵な時間になればと思います」と願いを込めた。
さらに、パク・ソジュンは去り際、観客からの「ハートポーズ、ジュセヨ（ハートポーズをしてください）」に応え、ほほ笑みながらハートポーズを披露した。
