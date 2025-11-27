ビブリオテークの12月限定パンケーキが登場♡ショコラ×チェリーの聖夜スイーツ

街がクリスマスムードに包まれる12月、ビブリオテークに季節限定の“ご褒美パンケーキ”が登場します。月替わりで異なる味を届ける「マンスリーパンケーキ」シリーズの今月は、ショコラの濃密な香りとチェリーの甘酸っぱさを閉じ込めた、大人のフォレノワールパンケーキ。食べ進めるたびに深みが増し、胸の奥がじんわり温まるような余韻が広がります。

甘酸っぱいチェリーと濃厚ショコラが織りなす特別な味わい



今回登場するのは「チェリーとショコラムースのフォレノワールパンケーキ グリオットチェリーソース」。

ふわもち食感のパンケーキをベースに濃厚でなめらかなショコラムース、そして鮮やかな甘酸っぱさのグリオットチェリーソースをトッピングしています。

ショコラのほろ苦さとチェリーの果実味が折り重なり、まるで冬の森へ迷い込むような奥行きのある味わいを演出します。クリスマスのきらめきを感じる特別な時間に寄り添う一皿です。

ココス「マロンフェア」開催♡冬限定スイーツが勢ぞろいする贅沢ラインアップ

1,650円で贅沢クリスマス♡12月限定のご褒美パンケーキ



価格は1,650円（税込）。提供期間は2025年12月1日（月）～12月31日（水）の1カ月限定。

東京・大阪・福岡・熊本で展開する「カフェ＆ブックス ビブリオテーク」全店と、姉妹店「パンケーキ＆ブックス ビブリオテーク」で味わえます。

ほんの少しの非日常を届けてくれるデザートは、カフェタイムにもディナー後のデザートにも◎。大切な人と、そして自分自身へ…年末のご褒美にぴったりです♪

12月だけの特別な“甘い記憶”を味わって



ショコラの深いコクとチェリーの鮮烈な酸味が調和したフォレノワールパンケーキは、まさに“大人のクリスマス”を表現した一皿。

温かな店内で美味しいパンケーキを囲む時間は、あわただしい日々をそっと癒し、心まで満たしてくれます。今年1年頑張った自分へのご褒美に、思い出に残るスイーツ時間を過ごしてみませんか？

聖夜の灯りのように、そっと気持ちを照らすひと皿になりますように。