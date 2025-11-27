リーグ連覇、5年ぶりの日本一にもさらなる高みを見据えている。ソフトバンクの孫正義オーナーが27日、福岡市内のホテルで行われたスポンサーパーティーにビデオメッセージで登場した。

直近20年で8度目となるリーグ優勝、日本一を飾った。日本一の回数では12球団ダントツだ。それでも、かねて「めざせ世界一！」を掲げる鷹の総帥は「まあ、半分、10回勝ってないというのは心残りですけど」と本音をチラリ。

「ぜいたくですね。日本に12チームあるわけですから大したもの」と言葉を続けながらも、さらなる黄金期到来への期待をのぞかせた。

もちろん終始、満面の笑みだった。シーズンでは故障者が続出し、一時は最下位に沈みながらV字復活しての頂点となった。「小久保監督は素晴らしい」ともコメント。選手、首脳陣、スタッフへの感謝も口にした。

集まった700名を超える球団スポンサーに「また来年、再来年、新しい試合が始まります。もう一度、心を新たにして、まだまだ強いチーム、素晴らしいチームになれるように頑張りたいと思います」と約束した。