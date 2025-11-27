【ヤバ義母VSメロンパンボディ嫁】実感？ステキな格好で「気分が上がる」＜第14話＞#4コマ母道場
あなたはお義母さんのことを「恥ずかしい！」と感じたことはありますか？ 今回の主人公クミさんは、お義母さんが派手なウェアを着て近所をジョギングするのが恥ずかしいようです。しかしお義母さんはそれが自分の個性だからと気にする様子はありません。一方でクミさんはいつも自分のことを隠すような目立たない服を着ていて……？ お義母さんとのやりとりをとおして、クミさんは自分自身の思いと向き合うことになるのです。
第14話 気分が上がる？
【編集部コメント】
クミさんは、なんとあれからずっと毎日のジョギングが続いているようです。お義母さんはクミさんに無理のない走り方を教え、スポーツ用品店にも誘ってくれました。「可愛い格好でテンションアゲアゲで走るのがハッピー」と言うかつてのお義母さんの言葉、今ならクミさんも理解できるのかもしれません。クミさんの気持ちが変わりつつあるようですね。
原案・ママスタ 脚本・ササミネ 編集・井伊テレ子
【編集部コメント】
