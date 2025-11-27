災害発生時や要人警護に際して通信機器を使って警察の活動をサポートする機動警察通信隊が訓練を公開しました。



訓練に参加したのは、関東管区警察局の機動警察通信隊に所属する5人です。機動警察通信隊は、事件・災害や要人警護などの現場で通信手段を確保、映像や無線を使って現場の状況を伝えます。



今回は電波を送る中継所にトラブルが起きた想定で、ヘリコプターで中継所に降下・上昇する訓練を実施しました。隊員たちは、県警の航空隊員やレンジャー隊員のレクチャーを受けながら着地の方法などを訓練しました。



■関東管区警察局機動警察通信隊 渡邊良心隊員

「冬期間における中継所の障害において迅速な対応が求められるので、今回のヘリコプターの降下を通して国民の安全を守ることに貢献したい。」



機動警察通信隊は2024年、県内で災害と要人警護のために9回出動しています。