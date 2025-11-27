プロテスト突破の松原柊亜、佐田山鈴樺ら上位 中村心は4位キープ【JLPGAファーストQT C地区】
＜JLPGAファーストQT C地区 3日目◇27日◇ジャパンクラシックカントリー倶楽部（三重県）◇6432ヤード・パー72＞来季出場権をかけた戦いの第3ラウンドが終了した。28歳の成澤祐美が「68」をマークし、トータル7アンダー・単独首位に浮上した。
【写真】中村心さんが髪をほどきました
トータル3アンダー・2位タイにP.サイパン（台湾）と今年のプロテストを突破した松原柊亜。トータル2アンダー・4位タイにはルーキーの中村心、松原と同じく98期生の佐田山鈴樺が続いた。松原、佐田山と同じくプロテスト合格の鳥居さくらはトータル1アンダー・6位タイの好位置。前日単独トップの清本美波は5ストローク落とし、トータルイーブンパー・12位タイに後退した。レギュラーツアー通算2勝の金田久美子はトータル1オーバー・18位タイで最終日を迎える。ファーストQTは、28日まで全3会場で実施。こだまゴルフクラブ（埼玉県）で開催のA地区、裾野カンツリー倶楽部 (静岡県)のB地区それぞれの上位者が、12月2日〜5日に宍戸ヒルズカントリークラブ（茨城県）で行われるファイナルステージへ進む。
