石川県白山市にある金沢総合車両所跡地の活用を考える検討会が27日開かれ、交流促進やにぎわい創出など、用途ごとにゾーン分けした再開発を行う案が示されました。



石川県白山市の松任駅近くに広がる、JR西日本が所有する約14ヘクタールの金沢総合車両所跡地。



27日に開かれたこの土地の活用を考える検討会では、用途ごとに3つのゾーンに分けて開発する案が示されました。

跡地の西側は、運動施設やこどもの遊び場の他、鉄道をテーマとした施設などが検討されます。



東側は、主に居住地区として整備する考えです。



松任駅近くでは、商業施設や宿泊施設のほか、起業家向けのコワーキング施設など、街のにぎわい創出が図られます。



白山市金沢総合車両所松任本所跡地活用検討委員会・竹村 裕樹 委員長：

「何分、大きな東京ドーム3つ分くらいの土地があるものですから、効率的な都市活動ができるように、ある程度の機能を集約した方が、非常に良いなと思っています」



開発案は、来年2月頃に予定される次回の検討会で取りまとめられ、JR西日本に提言されます。