「なぜ夫は出世しない？」 妻のその一言で夫婦の危機！どの家庭にも潜む価値観ハラスメントとは？
「子育てにも協力的で優しい夫」でもこのままで大丈夫？
――多くの妻が抱える、夫の仕事に対する不安。特に経済的な問題が絡むと、その不安は不満、そして怒りへと変わり、夫婦間に冷たい溝を生み出します。
主人公である妻の不満は「なぜ、うちの夫はもっと稼ごうとしないのか？ もっと上を目指そうとしないのか？」
夫は最近「仕事がしんどい」と言うことが多くなり、最近では必要最低限のパワーしか割きたくないとまで言っていて…年収も下がり気味。
仕事の忙しさに追われる奈々子に、夫が会社の愚痴を言い出します。お酒の力もあり、奈々子は実父と夫を比べてひどいことを言ってしまいます。
夫は反論せず、夫婦の間に氷のような沈黙が訪れます。
この漫画の恐ろしいところは、妻の言動が、誰の心にも潜む「こうあってほしい」という期待から生まれている点です。
関係が急速に冷え込む中、事態は一気に最悪の方向へーー。
夫婦とは、互いの人生の価値観を尊重し合える関係でしょうか？ それとも、自分の理想を押し付け、相手の存在を否定してしまう関係でしょうか？
多くの夫婦が目を背けがちな、「愛」と「期待」の境界線について深く考えさせてくれる作品。ぜひこの夫婦の物語の結末を確かめてみませんか？
漫画「出世欲のない夫」
(ウーマンエキサイト編集部)