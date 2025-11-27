お笑いコンビ・マシンガンズがパーソナリティを務める『マシンガンズの働きタイミー』（文化放送・火曜21時30分～22時）。11月25日の放送では、漫才やコントにおける「言ってはいけないこと」について、マシンガンズの二人が語る場面があった。

西堀「この前マシンガンズとダイタクとはりけ～んずさんでライブやったとき、前田さんが『肘が痛いと思って病院に行ったら、ポリープですっと言われた。どこみとんねん！』ってネタをやったら、ダイタクの大がぽそっと『本当かなぁ？』って疑ったんだよ。俺、はりけ～んずを疑うっていうって面白さ初めてでさ（笑）」

滝沢「あいつ悪いよなぁ（笑）。漫才とかお笑いってそういうもんだろ！ ウソのつき方というか」

西堀「はりけ～んずの前田さんって、本当のことのように言うじゃん。『ホンマやねん！』って」

滝沢「あれはテクニックらしいよ。まず最初に『ホンマやねん！』って言うように誰かに教わったらしい」

西堀「言ったらリアリティが出るからか」

滝沢「そう。だから逆に『ホンマやねん！』って言ったときは、大体ウソ（笑）」

とは言えダイタクに限らず、お笑い業界には、こういった切り込み方をする人が稀に存在するのだという。

西堀「昔マシンガンズとスマイリーキクチさんと劇団ひとりさんで営業に行ったとき、スマイリーさんのあるあるネタに、劇団ひとりさんが『どうしてスマイリーさんの周りには、そんな面白い人が集まるんでしょうね？』って言うの」

滝沢「そういうもんだろ！ 俺らが、人前で面白いエピソードを話して生きていこうと決めた日から！ 俺らは面白い人らに囲まれて生きていくんだから！」

コントにおいて「風変わりな店に文句を言いながら滞在し続けること」にも「おかしな通行人から逃げずに付き合ってツッコミ続けること」にも、「現実なら」「本当なら」と指摘するのは……

西堀「俺たちはそんな野暮は言わないよな」

滝沢「言わないよ」