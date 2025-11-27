ドラァグクイーンのサマンサ・アナンサとネオ昭和アーティストの阪田マリンが木曜日にパーソナリティーを務める番組『Clip』（ラジオ関西、月−木午後1時〜）。サマンサが、以前から交流のある大黒摩季さんとのエピソードを紹介した。

サマンサ・アナンサと大黒摩季

大黒さんは8月から11月までの期間で全国を回るツアーを行っていたが、大阪公演は仕事で行けなかったというサマンサ。しかし、その2日後に和歌山公演があり、大黒さんが前日に和歌山入りすることが判明。大黒さんのマネージャーの計らいで、会食の場に同席することになったという。

会食中、いろいろな話をするなかで大黒さんが、サマンサがプロデュースしたアーティスト・samsonixの楽曲について「よかったよ」とひと言。





作詞・作曲ともに手がけたサマンサが感動していると、続けて「サマンサはメロディを作るほうが向いていると思うけど、歌詞づくりはどうだった？」と尋ねられたという。「歌詞は、どう伝えたらいいかがわからなくて難しかった」と答えると、「でも、一から十まで自分でやり遂げたんだよね。偉かったよ」と言葉をかけてくれたという。

さらに、「もしも歌詞で悩むのなら、そこは誰かに任せてもいい。それでいい曲ができるなら、それもあり。自分の特化している部分を強みにして、そうじゃない部分は誰とどうすれば広がっていくかを考えるのも大事」とアドバイス。



このときの心境について、サマンサは「『次回悩んだら相談してもいいか』と聞くとうなずいてくれて、その瞬間、グッときたよ」と興奮気味に話した。

サマンサは、他愛もない話に耳を傾けてくれたありがたみを感じつつ翌日のライブに行ったそうで、この一連の話を聞いたマリンは「鳥肌がたった！」と感動していた。

翌日、ライブ終わりに大黒さんの楽屋に挨拶へ。ツアーの内容はどうだったかと尋ねられたため、「見てきたなかで1番感動したかも」「ラテン音楽を取り入れたコンセプトのライブだったので、変化球があって期待以上だった」と伝えたとのこと。

このコメントを聞いたマリンは、「こういうことを言い合える仲というのがすごい」と反応していた。

大黒摩季のライブの様子

後日突然、大黒さんからサマンサのもとに「ありがとう♡」というメッセージとURLが送られてきたという。そのURLにアクセスすると、サマンサが担当しているラジオ番組のリスナーのSNS投稿ページにつながった。

そこには、「サマンサさんのラジオのリスナーなので、大黒摩季さんが身近な存在です。来年は久しぶりにライブに行きたいです」と書かれていた。

これを受けてサマンサは、「（大黒さんのメールには）『あなたの仕事のなかでリスナーさんとつながっている部分が、結果的に自分（大黒さん）にとってありがたいサイクルを生んでいるから、いつもありがとう』という意味を含んでいる。摩季姉さんは、文でじゃらじゃら言えへんのよね」とほめたたえた。

大黒さんが千秋楽を迎えたあと、サマンサは以下の文章をSNSに投稿した。



「あなたが大黒摩季でいること、それはとてつもなく偉大なことですね。けど、それはあなたにしかできないことだと知り、前へ前へと突き進むあなたの後ろ姿は勇敢で、愛おしくて、尊い。そんな勇者みたいでお姉さんみたいな存在。出会ってから8年、どうもありがとう」

その後、大黒さんの公式Xからリアクションがあったそうで、サマンサは「直接伝えることも大事だけど、こういうSNSを使ったコミュニケーションを通して再認識できることもあるんだなと（思った）。いまの時代だからこそできることだなと感じた」と振り返り、マリンは「話に聞き入ってしまいました！」と感動していた。

（文＝バンク北川 / 放送作家）



※ラジオ関西『Clip木曜日』2025年11月20日放送回より