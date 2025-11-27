丘みどり、クリスマスモチーフの手芸作品披露「手先が器用で羨ましい」「心がこもってる」の声
【モデルプレス＝2025/11/27】演歌歌手の丘みどりが2日、自身のInstagramを更新。パンチニードルの作品を披露し、反響が寄せられている。
【写真】41歳演歌歌手「温かみがある」クリスマスモチーフの手芸品
◆丘みどり、パンチニードル作品公開
丘は「プスプス刺すだけ 私の癒し時間」とコメント。「＃パンチニードル ＃クリスマス」とハッシュタグを添え、制作途中のトナカイの図案のパンチニードル作品を公開した。
◆丘みどりの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「手先が器用で羨ましい」「可愛い」「素敵な趣味」「心がこもってる」「出来上がりが楽しみ」「温かみがある」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
