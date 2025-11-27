¥É¥¢¡¼¥º¤Ï¤Ê¤¼¿À³Ê²½¤µ¤ì¤¿¡©¡¡ÅÁÀâÅª¥Ð¥ó¥É¤ÎÊâ¤ß¤ò·æºî¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ÇºÆ¸¡¾Ú
2011Ç¯¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤Ç¡¢¥Ö¥é¡¼¡Ø¥Î¡¼¡¦¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¡¦¥ì¥Õ¥È¡¦¥È¥¥¡¦¥é¥ó¡Ù¤ä¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥×¥¹¡Ø¥¢¥ó¥À¡¼¡¦¥°¥ì¥¤¥È¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥Î¡¼¥¶¥ó¡¦¥é¥¤¥Ä¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯Å¨¤ò²¼¤·¤Æ¡¢ºÇÍ¥½¨Ä¹ÊÔ¥Ó¥Ç¥ªÉôÌç¤òÀ©¤·¤¿¥É¥¢¡¼¥º¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ØThe Doors: When Youre Strange¡Ù¡ÊµìË®Âê¡§¡Ø¥É¥¢¡¼¥º ¤Þ¤Ü¤í¤·¤ÎÀ¤³¦¡Ù¡Ë¤¬¡¢³¤³°¤Ç¤Î°ìÈÌ¸ø³«¤«¤é15Ç¯¤ò·Ð¤Æ4K¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼²½¡£ÆüËÜ¤Ç¤â12·î4Æü¤«¤éTOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÆüÈæÃ«¤Û¤«¤Ç·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡ØThe Doors: When Youre Strange¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¥É¥¢¡¼¥ººÆÉ¾²Á¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó
¥É¥¢¡¼¥º¤Î¿Íµ¤¤ÏÀ¤Âå¤ò±Û¤¨¤Æ¸½ºß¤Þ¤ÇÏ¢ÌÊ¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÇ½é¤ËÍè¤¿ºÆÉ¾²Á¤ÎÂçÇÈ¤Ï¡¢¥¸¥à¡¦¥â¥ê¥½¥ó¤ä¥ì¥¤¡¦¥Þ¥ó¥¶¥ì¥¯¤ÈÆ±¤¸UCLA½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥³¥Ã¥Ý¥é´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡ØÃÏ¹ö¤ÎÌÛ¼¨Ï¿¡Ù¡Ê1976Ç¯¡Ë¤Ç¡ÖThe End¡×¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë¡£1980Ç¯10·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Ù¥¹¥ÈÈ×¡ØGreatest Hits¡Ù¤ÏÁ´ÊÆ17°Ì¤Þ¤Ç¾å¾º¡¢¸½ºß¤Þ¤ÇÊÆ¹ñÆâ¤Ç700ËüËç°Ê¾å¤âÇä¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë1983Ç¯12·î¤Ë¤Ï¥é¥¤¥ô²»¸»¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ØAlive, She Cried¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡¢¤³¤ì¤âÁ´ÊÆ23°Ì¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
µìÀ¤Âå¤Î¥Ð¥ó¥É¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤¿¥Ñ¥ó¥¯¡¿¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤¥ÖÀª¤¬Îã³°Åª¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥É¥¢¡¼¥º¤Ï¡¢¥é¥â¡¼¥ó¥º¤ä¥¹¡¼¥¸¡¼¡õ¥¶¡¦¥Ð¥ó¥·¡¼¥º¡¢¥¨¥³¡¼¡õ¥¶¡¦¥Ð¥Ë¡¼¥á¥ó¡¢¥¶¡¦¥¥å¥¢¡¼¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ë¥«¥Ð¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½é´ü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ñ¥ó¥¯Àª¡¢¥Ñ¥Æ¥£¡¦¥¹¥ß¥¹¤ä¥Æ¥ì¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¤ËÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤·¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥ÉÁÕ¼Ô¤ò´Þ¤àÊÔÀ®¤«¤é¥¹¥È¥é¥ó¥°¥é¡¼¥º¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥É¥¢¡¼¥º¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
80Ç¯Âå¤Þ¤Ç¤Î»ýÂ³Åª¤Ê¿Íµ¤¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¥ª¥ê¥ô¥¡¡¼¡¦¥¹¥È¡¼¥ó´ÆÆÄ¤Ï·à±Ç²è¡Ø¥É¥¢¡¼¥º¡Ê¸¶Âê¡§The Doors¡Ë¡Ù¤òÀ½ºî¡£1991Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ±ºî¤Ï¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯È×¤â¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢90Ç¯Âå¤Ë¥É¥¢¡¼¥º¤Î¥Ö¡¼¥à¤òºÆÇ³¤µ¤»¤¿¡£¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤â¶Ã¤¯¤Û¤É¥¸¥à¡¦¥â¥ê¥½¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿¥ô¥¡¥ë¡¦¥¥ë¥Þ¡¼¤Î±éµ»¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë¤ÏµÓ¿§¤¬¤¹¤®¤ëÉôÊ¬¤ä»Ë¼Â¤È°Û¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤âÂ¿¤¯¡¢±Ç²è¤È¤·¤Æ¤ÏÉ¾²Á¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿ºîÉÊ¡£¥¸¥à¡¦¥â¥ê¥½¥ó¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥é¥¹¤ÊÌÌ¤¬¸ØÄ¥µ¤Ì£¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²»³ÚÅª¤ÊÆÈÁÏÀ¤òÅÁ¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥¸¥à°Ê³°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°·¤¤¤ÏÅº¤¨ÊªÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤È¤Ï°ã¤¦¡¢¥Ð¥ó¥É¤ÎÀµ»Ë¤È¸Æ¤Ù¤ëºîÉÊ¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤¬¡¢¡ØThe Doors: When Youre Strange¡Ù¤Ê¤Î¤À¡£
µÞ·ã¤ÊÀ®¸ù¤È¥¸¥à¡¦¥â¥ê¥½¥ó¤ÎÁÇ´é
¤¤¤ï¤æ¤ë¥µ¥¤¥±¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¦¥í¥Ã¥¯¤ÎÀè¶îÅª¤Ê¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤È¸À¤¦¤È¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥³¥ë¥È¥ì¡¼¥ó¤Î±Æ¶Á²¼¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¶¡¦¥Ð¡¼¥º¤Î¡ÖEight Miles High¡×¡Ê1966Ç¯3·î¡Ë¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤¬¡£¤½¤ÎÇ¯¤Î²Æ¤«¤é¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥É¥¢¡¼¥º¤Î1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØThe Doors¡Ù¡ÊÁ´ÊÆ2°Ì¡Ë¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï1967Ç¯1·î¡£¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡ÖStrawberry Fields Forever¡×¤ä¡¢¥¸¥§¥Õ¥¡¡¼¥½¥ó¡¦¥¨¥¢¥×¥ì¡¼¥ó¤Î¡ØSurrealistic Pillow¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÍâ2·î¤À¤Ã¤¿¡£¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Õ¥í¥¤¥É¤Î1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØThe Piper At The Gates Of Dawn¡Ù¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤â¤Ã¤È¸å¤Ç¡¢8·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡£¥í¥Ã¥¯»Ë¤Î¥¿¥Æ¼´¤Ë±è¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥É¥¢¡¼¥º¤Î¡ÉÁá¤µ¡É¤¬¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡£
1967Ç¯4·î¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¡ÖLight My Fire¡×¤¬Á´ÊÆNo.1¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢Æ±Ç¯9·î¤Ë¤ÏÁá¤¯¤â2ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØStrange Days¡Ù¡ÊÊÆ3°Ì¡Ë¤òÈ¯É½¡£¤½¤³¤«¤é¤ÎÀè¹Ô¥·¥ó¥°¥ë¡ÖPeople Are Strange¡×¤â12°Ì¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¹â¤Î³ê¤ê½Ð¤·¤À¡£¤·¤«¤·µÞ·ã¤¹¤®¤ëÀ®¸ù¤Ï¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¡¢¥¸¥à¡¦¥â¥ê¥½¥ó¤ÎÀ¸³è¤òÁË¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤³¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ç¤â¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢¥É¥¢¡¼¥º¤ò·ëÀ®¤¹¤ë°ÊÁ°¤Î¥¸¥à¡¦¥â¥ê¥½¥ó¤Ë¥Ð¥ó¥É·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ë¡¼¥Á¥§¤ä¥»¥ê¡¼¥Ì¤Ë¿´¿ì¤·¡¢¥¢¥ë¥Á¥å¡¼¥ë¡¦¥é¥ó¥Ü¡¼¤«¤é¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¢¥¢¥ì¥ó¡¦¥®¥ó¥º¥Ð¡¼¥°¤Þ¤ÇÆÉ¤ß¤Õ¤±¤ëÆó½½ºÐ¤½¤³¤½¤³¤ÎÊ¸³ØÀÄÇ¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÊ¬ÊÌ¤Ê¤É»ý¤Äµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ã¤»í¿Í¤¬¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢ÆÍÇ¡Í½ÁÛ³°¤ÎµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
¤³¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥ô¥¡¡¼¡¦¥¹¥È¡¼¥ó´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥É¥¢¡¼¥º¡Ù¤¬ºÙ¤«¤¯¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¸¥à¡¦¥â¥ê¥½¥ó¤Î¡É¥É¥¢¡¼¥º°ÊÁ°¡É¤ÎÇØ·Ê¤ä¡¢¼Â¤Ï¥¸¥à¤ÎÉã¤¬ÊÆ³¤·³¤Î»Î´±¤È¤·¤Æ¥Ù¥È¥Ê¥àÀïÁè¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¾×·âÅª¤Ê¥¸¥à½è·º¥·¡¼¥ó¤ò´Þ¤à¡ÖThe Unknown Soldier¡×¤Î¥×¥í¥â¡¦¥¯¥ê¥Ã¥×¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëÈ¿Àï¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢¶²¤é¤¯Éã¤Ø¤ÎÈ¿¹³¿´¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸å²¡¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ç²ÈÂ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»àË´¡×¤Èµ¶¤ë¤Û¤É¡¢¶ËÃ¼¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë²áµî¤ò¼Î¤Æµî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¸¥à¡¦¥â¥ê¥½¥ó¤È¤¤¤¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Ú¥ë¥½¥Ê¤ÏÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
UCLA¤Ç±Ç²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¥ì¥¤¡¦¥Þ¥ó¥¶¥ì¥¯¡Ê¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡Ë¤È¥¸¥à¡¦¥â¥ê¥½¥ó¤¬½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥Ð¥ó¥É¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¹¤È¥¸¥ã¥º¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë°ìÊý¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¥ì¥¤¡¦¥Þ¥ó¥¶¥ì¥¯¤ÎÁÇÍÜ¤¬³è¤¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¡¢¥í¥Ó¡¼¡¦¥¯¥ê¡¼¥¬¡¼¡Ê¥®¥¿¡¼¡Ë¤Î¸¶ÅÀ¤¬¥Õ¥é¥á¥ó¥³¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¡Ä¡Ä¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢´ðËÜÅª¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤â¤·¤Ã¤«¤ê²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²»³ÚÅª¤Ë¤Ï¥¸¥à°Ê³°¤ÎÍ¥½¨¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó3¿Í¤¬Â·¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¥É¥¢¡¼¥º¤Î´ñÀ×¤¬¤¢¤ë¤È¤â¸À¤¨¡¢¤Þ¤ë¤Ã¤¤êÁÇ¿Í¤À¤Ã¤¿¥¸¥à¤Î»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¶Ê¤ò¡¢Èà¤Î»ìÀ¤³¦¤È¸Æ±þ¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê³Ú¶Ê¤Ø¤È¹â¤á¤ë¥¹¥¥ë¤È¥»¥ó¥¹¤òÈà¤é¤Ï»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¨¥É¡¦¥µ¥ê¥ô¥¡¥ó¡¦¥·¥ç¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é»þ¤Î±ÇÁü¤ä¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ØA Feast Of Friends¡Ù¤«¤é¤Î°úÍÑ¾ìÌÌ¤Ê¤É¡¢ËÄÂç¤Ê¥Õ¥Ã¥Æ¡¼¥¸¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿ËÜÊÔ¤Ï¡¢Èà¤é¤Î³èÆ°¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÄÉÂÎ¸³¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Ãæ¤Ç¤âÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¥¸¥à¡¦¥â¥ê¥½¥ó¤¬¼ç±é¡¢¶¦Æ±¤Ç´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤¿Ã»ÊÔ±Ç²è¡ØHWY¡Ù¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µõ¹½¤È¸½¼Â¤Î¶¹´Ö¤ÇËÝÏ®¤µ¤ì¤¿Èà¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡¢¥·¥å¡¼¥ë¤À¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÊÔ½¸¤À¡£
¥Ð¥ó¥É¤Îµ°À×¤ò¡ÖÀµ»Ë¡×¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯
¿Íµ¤ÀäÄº»þ¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÀ½ºî¤¬Ä¹°ú¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«´°À®¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿4ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØThe Soft Parade¡Ù¡Ê1969Ç¯¡Ë¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Ï¥¸¥à¡¦¥â¥ê¥½¥ó¤ÎÁÇ¹ÔÉÔÎÉ¤¬¸µ¶§¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÄêÀâ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦A¡¦¥í¥¹¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¤¬ÅÙ¤ò±Û¤¨¤¿´°àú¼çµÁ¼Ô¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²¿ÅÙ¤âÏ¿¤êÄ¾¤·¤ò¶¯¤¤¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ¤Î¶õµ¤¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¾Ú¸À¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¥¸¥à¤¬¼ò¤âÌô¤â¤ä¤êÊüÂê¤Ç³èÆ°¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤Ò¤È¤ê¤ËÁ´ÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤ï¤»¤ë¤Î¤Ï¹ó¤ÊÏÃ¤À¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤É¤³¤«¤ÎÃÊ³¬¤Ç¥¸¥à¤òµÙÍÜ¤µ¤»¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯À¸³è¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Èá·àÅª¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡Ä¡Ä½ù¡¹¤Ë³èÆ°¤¬ÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤¯¸åÈ¾¤ÎÎ®¤ì¤ò¸«¤ë¤Ë¤Ä¤±¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
È¿ÂÎÀ©¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥É¥¢¡¼¥º¤¬¡¢1967Ç¯¤Î¥Ë¥å¡¼¥Ø¥¤¥Ö¥ó¸ø±é¤Ç·Ù»¡¸¢ÎÏ¤«¤éË½ÎÏÅª¤Ë²¡¤µ¤¨¹þ¤Þ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë1969Ç¯¤Î¥Þ¥¤¥¢¥ß¸ø±é¤Çµ¯¤¤¿¥¸¥à¡¦¥â¥ê¥½¥ó¤ÎàÐêø¹Ô°Ù»ö·ï¡Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÇÀ´ï¤òÏª½Ð¤·¤¿ÍÆµ¿¤¬¥¸¥à¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÈÝÄê¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÛÈ½º»ÂÁ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯Î®¤ì¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¶»¤¬ÄË¤à¡£¡É¥É¥¢¡¼¥º VS ¥¢¥á¥ê¥«¡É¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¥¸¥à¤¬¸«¤»¤ë¡¢ÈèÊÀ¤·¤¤Ã¤¿É½¾ð¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ½ù¡¹¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥¸¥à¡¦¥â¥ê¥½¥ó¤Ï¡¢Í§¿Í¤À¤Ã¤¿¥Ó¡¼¥È»í¿Í¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Þ¥¯¥ë¡¼¥¢¤Î»Ù±ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ»í½¸¤ò¼ê¤¬¤±¤ë´Ö¡¢¤¤¤¯¤é¤«¿´¤òÌþ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Ó¥å¥¤¥Ã¥¯¤ÎCM¤Ë¡ÖLight My Fire¡×¤Î»ÈÍÑ¤òµö²Ä¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¥¸¥à¤¬·ãÅÜ¤·¤Æ¡¢µð³Û¤Î·ÀÌó¶â¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¸æÇË»»¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦ÍÌ¾¤Ê»ö·ï¤â¡¢¤³¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÏºî¤³¤½¤¬ºÇÂç¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤Î¤¿¤á¤ËºîÉÊ¤òÇä¤êÈô¤Ð¤¹¤³¤È¤Ê¤ÉÏÀ³°¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤Î¸å¤â¥É¥¢¡¼¥º¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢°ìÅÙ¤âCM¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
ÈÕÇ¯¤Î¥¸¥à¤Ï¥Ý¥¨¥È¥ê¡¼¡¦¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤òÏ¿²»¡¢¤½¤ì¤¬°ì»þÅª¤ËÝµ¾õÂÖ¤«¤éÃ¦¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦°õ¾ÝÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¸ì¤é¤ì¤ë¡£À¸¿è¤Î»í¿Í¤Ï¡¢·öÁû¤«¤éµ÷Î¥¤òÃÖ¤¡¢¤½¤¦¤·¤¿³èÆ°¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à»þ´Ö¤Ë¤³¤½¡¢¿´¤ÎÊ¿²º¤ò¸«½Ð¤»¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ê¤½¤Î»þ¤Î²»¸»¤Ï¡¢¥¸¥à¤Î»à¸å¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¤Ä¤±¡¢1978Ç¯¤Ë¡ØAn American Prayer¡Ù¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡Ë¡£¥¸¥àºßÀÒ»þ¤ÎºÇ½ªºî¡¢¡ØL.A. Woman¡Ù¡Ê1971Ç¯4·î¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ë¤Ç¤Ï¥Ý¡¼¥ë¡¦A¡¦¥í¥¹¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¤È·èÊÌ¡¢¥Ð¥ó¥É¤È¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥Ü¥È¥Ë¥Ã¥¯¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡£ÁÏºî°ÕÍß¤ò¼è¤êÌá¤·¤ÆºÇ¸å¤Îµ±¤¤ò¸«¤»¤¿¥¸¥à¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç°û¼ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤¬Îø¿Í¤Î¥Ñ¥á¥é¡¦¥«¡¼¥½¥ó¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËÅÏ¤ê¡¢¥Ñ¥ê¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇÆþÍáÃæ¤Ë¿´Â¡È¯ºî¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¿·ºîÈ¯É½¤«¤é¤ï¤º¤«3¥ö·î¸å¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤À27ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤À¤Ã¤¿¡£
Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥Ð¥ó¥É·ëÀ®¤«¤é¥¸¥à¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤ò¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯¸«ÅÏ¤¹ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤¥ì¥¢±ÇÁü¤òµá¤á¤ë¥Þ¥Ë¥¢¤Ë¤Ï¤ä¤ä¿©¤¤Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Èà¤é¤Î³èÆ°¤òÍ¾·×¤Ê¥Ð¥¤¥¢¥¹È´¤¤Ç°ìÄÌ¤êÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬³ä¤È¥É¥é¥¤¤Ç¡¢Ã¸¡¹¤È¤·¤¿¸ýÄ´¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°Õ¿ÞÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£ÆþÌçÊÔ¤È¤·¤Æ¤âÈæ³ÓÅªÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤ËÜºî¤ÇÈà¤é¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢68Ç¯7·î¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥Ü¥¦¥ë¸ø±é¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë±ÇÁü¤Ë¤¼¤Ò¿¨¤ì¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¥¢¥¯¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÊÂ³°¤ì¤¿Ì¥ÎÏ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê´®Ç½¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
2025Ç¯¤Î¿·Ï¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¾å±Ç
¤µ¤é¤Ëº£²ó¡¢1965Ç¯¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¥Ð¥ó¥É¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¤Æ¤«¤é60Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ì»þ¤ÏÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥í¥Ó¡¼¡¦¥¯¥ê¡¼¥¬¡¼¡Ê¥®¥¿¡¼¡Ë¤È¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥ó¥¹¥â¥¢¡Ê¥É¥é¥à¥¹¡Ë¤¬¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢²»³Ú¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÉPlaying For Change¡É¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤ÆÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¶¦±é¤·¤¿¡ÖRiders On The Storm¡×¤Î¿·Ï¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò»£±Æ¡£·à¾ì¤Ç±Ç²èËÜÊÔ¤È¶¦¤Ë¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£¥¡¼¥Ü¡¼¥ÉÁÕ¼Ô¤Î¥ì¥¤¡¦¥Þ¥ó¥¶¥ì¥¯¤Ï2013Ç¯¤ËÂ¾³¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î·ê¤òº£²ó¤Ï¥Õ¡¼¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î¥é¥ß¡¦¥¸¥ã¥Õ¥£¡¼¤¬¸«»ö¤ËËä¤á¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Ï¥É¥ó¡¦¥¦¥©¥º¤¬ÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤Î¥é¥³¥¿Â²¤Ë¤è¤ë¥ì¥Ã¥É¡¦¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥É¥é¥à¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Î±éÁÕ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Ï¡¼¥â¥Ë¥«¤ò¥Þ¥¤¥«¡¦¥Í¥ë¥½¥ó¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤ò¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Í¥ë¥½¥ó¤È¥·¥¨¥é¡¦¥Õ¥§¥ì¥ë¤¬Ã´Åö¡£Â¾¤Ë¤â¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥»¥Í¥¬¥ë¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥â¥í¥Ã¥³¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡¢¥¥å¡¼¥Ð¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì»£±Æ¤·¤¿¸½ÃÏ¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¿¤Á¤Î±éÁÕ¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¡¢ºÇ¸å¤Î¥ô¥¡¡¼¥¹¤ò¥¸¥à¡¦¥â¥ê¥½¥ó¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÇÄù¤á³ç¤ë¹½À®¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¼ü¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÁÏÂ¤¤Î±©¤ò¹¤²¤¿¥É¥¢¡¼¥º¤é¤·¤¤¡¢¶½Ì£¿¼¤¤ºÆÄêµÁ¤À¡£
2025Ç¯¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¥í¥Ó¡¼¡¦¥¯¥ê¡¼¥¬¡¼¤È¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥ó¥¹¥â¥¢¤Ë¤è¤ë¡ÖRiders On The Storm¡×¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹»£±Æ¤Î¶¦±é±ÇÁü¡Ê¢¨º£²ó¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¿·Ï¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤ÏÊÌ¡Ë
¡ØThe Doors: When Youre Strange¡Ù
2025Ç¯12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡¢TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÆüÈæÃ«¤Û¤«¤Ë¤Æ¸ø³«
µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡§¥È¥à¡¦¥Ç¥£¥Á¥í
½Ð±é¡§¥¸¥à¡¦¥â¥ê¥½¥ó¡¢¥ì¥¤¡¦¥Þ¥ó¥¶¥ì¥¯¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥ó¥¹¥â¥¢, ¥í¥Ó¡¼¡¦¥¯¥ê¡¼¥¬¡¼
¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡§¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×
ËÜÊÔ¾å±Ç»þ´Ö¡§Ìó 96Ê¬
¾å±ÇÁÇºà: 4K DCP¡¡¢¨¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ2K¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¡§FLAT
²»¡§5.1ch¡¡´Õ¾ÞÎÁ¶â¡§2800±ß
ÇÛµë¡§¥«¥ë¥Á¥ã¥ô¥£¥ë
(C) 2010 Doors Music Co. and Rhino Entertainment Company, a Warners Music Group Company.
¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.culture-ville.jp/thedoors
