元NGT48川越紗彩が卒業後初のアイドル姿を披露！FULITBOXの神木彩花生誕祭にゲスト出演
1st写真集『なんとかなるなる』を発売したばかりの元NGT48の川越紗彩さんが、2024年2月25日開催の「おもいでいっぱい公演〜川越紗彩 卒業公演〜」以来、グループ卒業後初1年9カ月ぶりとなるアイドル姿を披露。
【写真】「ぷりぷり感、キャピキャピ感があって、アイドル衣装を着るのが恥ずかしかったです(笑)」川越紗彩さん
11月15日に『SHIBUYA DIVE』にて開催されたアイドルグループ、FULITBOX(ふりぼ)のパープル担当メンバーとして活動している神木彩花さんの生誕祭にゲスト出演した。
神木彩花さんは、「リアル八頭身、元銀行員アイドル、AIに間違われますが、存在してます」と記載されているXでも注目のアイドル。川越紗彩さんと神木彩花さんはともに茨城出身の高校の同級生。
川越紗彩さんをステージに呼び込んだ神木彩花さんは川越紗彩さんとの出会いについて「さあやは同じ茨城出身で高校の同級生です。同じ軽音楽部に入っていてよくふたりで練習していました。高校の軽音楽部のステージ以来の共演で楽しみです」
ふたりで披露した楽曲はAKB48の『ファースト・ラビット』。川越紗彩さんはホワイト×ラベンダーカラーのキラキラのアイドル衣装でステージに登場。高身長、長い手足を最大限に活かしたキレのあるパフォーマンスで会場を沸かせた。
川越紗彩さんは、久しぶりのアイドルとしての出演について、「ドキドキだったんですけど、会場の皆さんが優しい顔をされているので安心しました。サイリウムがきれいでコールもすごくて熱気を感じました。ありがとうございます」とコメント。
神木彩花さんは「さあやがアイドルになって活躍している姿を見て本当にすごいなって。アイドルとして頑張っているさあやを見て本当に心を動かされたというか、私も頑張らなきゃって思う希望の存在でした。今こうして生誕祭に一緒に出演してくれてうれしい」と明かした。また、「生誕祭のためにスタジオで一緒に練習しているときに、同じグループのメンバーみたいに感じて、もしかしたらふりぼに8人目として入るんじゃないの！って思った」と話し、会場から笑い声が。
それに対し、川越紗彩さんは「いやいやおこがましいです。呼んでいただけただけでありがたいです。こうしてあやぽんと一緒にアイドルができて本当にうれしいです」と答えていた。
生誕祭の練習中に、自身の1st写真集を神木彩花さんにプレゼントした川越紗彩さんは「地元の友達として一番目にあやぽんにプレゼントしました！あやぽんが 1ページ1ページ長々と感想をくれるんです。私の写真集は128ページあるので、あと2時間ぐらいかかるかもって(笑)。あやぽんって本当に優しいなって思いました」とステージで親友を絶賛していた。
生誕祭終演後にふたりにインタビューを行った。
――川越紗彩さん、久しぶりにアイドルをやってみていかがでしたか？
【川越紗彩】アイドル衣装を久しぶりに着てみて、今回の衣装は現役の時と比べて、ぷりぷり感、キャピキャピ感があって、アイドル衣装を着るのが恥ずかしかったです(笑)。あやぽんのメンバーカラーが紫なので、統一感を出して私の衣装も紫が入っている衣装にしました！実は最初は、ネコで耳と尻尾が付いていたんですけど『ファースト・ラビット』なので、取っちゃいました(笑)。
――今回ふたりで共演してみていかがでしたか？
【川越紗彩】あやぽんが表情を作ったりとか、ファンの方にちゃんとレスをあげてる姿とかを横目で見てて、本当にアイドルになったんだってあらためて実感しましたし、ダンスとかも苦手って言ってたけど、すごいアイドルらしいって。かわいらしい感じのダンスをしてて、私にはないいいところがいっぱいあるなって。すごいなって思いました。
【神木彩花】生誕祭だから自分が主役ですけど、私的には今回の生誕祭はさあやが主役だという気持ちで、私のすてきな友達、私がアイドルになったきっかけの存在を、私を今応援してくれてるファンのみんなに知ってほしいっていう気持ちでした。今回の生誕祭の醍醐味はさあやの存在。もしさあやが出演してくれてなかったら、また違うコンセプトで生誕祭を組んでたと思うので。今回一緒にステージに立って踊ってくれたのは親友の特権かなみたいな。
もともと一緒にけっこうカラオケとかに行ってて、さあやの透き通る歌声がめっちゃ好きだったんです。あらためて一緒にステージに立った時に力強いっていうか、さらに自信にあふれていて、当時のカラオケで聴いてた時の声も透き通ってる感じですごい好きだったんですけど、なんか進化してるって感じました。
――『ファースト・ラビット』の選曲をふたりで選んだ理由について教えてください。
【川越紗彩】久しぶりのパフォーマンスもうれしかったですし、『ファースト・ラビット』は、現役の時からやったことがなかった曲。でも好きな曲だったので、いつかやりたいなって思ったのを、親友のあやぽんと一緒に披露することができてすごくうれしかったです。
【神木彩花】さあやが来てくれるなら、48グループさんの楽曲をやりたいなと思って相談したんです。いくつかすてきな曲を送ってきてもらって、全部すてきだったんですけど、さあやと歌うなら歌詞とかも含めてこの曲だみたいな感じがして。実は今回初めて聞いたんですけど、めっちゃいいと思って刺さっちゃいました。
――川越紗彩さん、誕生日を迎えた神木彩花さんに対してメッセージをお願いします。
【川越紗彩】お誕生日おめでとう。あやぽんとは高校からの付き合いなので、会社員のときも、アイドルになったばかりのときも、アイドル全開の今も、お互い相談とかしながら、いろいろご飯食べたりしてきたけど、本当に頑張ってほしいです。本当に私が言える立場じゃないんですけど、あやぽんは本当にいい子だし、かわいいし、スタイルもめちゃめちゃいいし、努力家だし、もうみんな見てって言いたいですね。あやぽんのことをみんな見つけてね。
――誕生日を迎えた神木彩花さん、抱負を聞かせてください。
【神木彩花】対バンだったり夏フェスがあるんですけど、あまりいい結果が残せなくて悔しい思いをしてて。2026年2月16日(月)に4thワンマンライブを『Spotify O-WEST』さんでやりますので、ここまでできますという姿を見せたいです。このグループいいぞみたいな、この子すごいぞって見つけてもらえるように頑張っていきたいなって思います。太陽を感じさせるアイドルを目指して、神木彩花としての存在をもっと世界に広めていきたいです。
――最後に一言お願いします。
【川越紗彩】今日は神木彩花ちゃんの生誕祭にゲスト出演させていただきましてありがとうございました。あやぽんのファンの方もすごい優しい方ばっかりで、温かい目でステージを見てくださってうれしかったですし、私のファンの方も駆けつけてくれて、サイリウムカラーまで持って、応援してくれたので、今日久しぶりのアイドルとしての一日だったんですけど、最後まで楽しめました。親友のあやぽんがこうしてアイドルになって、キラキラしてる姿を近くで見られて、すごい幸せな一日でしたし、私もこれからもっともっと頑張らなきゃなってあらためて思えたので、あやぽん一緒に頑張ろうね。ファンの皆さんもありがとうございました。
【神木彩花】いつも応援してくださってるみんなに太陽みたいな笑顔とすてきな明るさで、みんなのことをこれからも幸せにしていきたいと思いますので、まだ出会ってないみんなも、これから出会うみんなもまとめて、あやちゃんパワーで幸せにしたいと思うので、あやちゃんについてきてください。
撮影･取材･文＝野木原晃一
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
