（注：すでに公開済みの作品ですが、このページはネタばれ要素を含むため、映画を見ていない方、これから見る方は観覧後に読まれることを推奨します）

メディア横断のスクールアイドルプロジェクト「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」の劇場版「完結編 第２章」が、現在、全国の映画館で公開されている。３週目に入り、応援上映や４ＤＸといった様々な上映形態も行われているが、テレビアニメ、ＯＶＡ、劇場版というトータルパッケージとしての青春群像劇として、メンバーそれぞれのエピソードをつなぎながら、完成度の高い作品となっている。

本作に登場する１２人のスクールアイドルのうち、第１章で楽曲を披露していない６人が登場。舞台を大阪・京都・神戸の「三都」（本来、三都とは江戸（東京）・大阪・京都の３都市だが、１９９０年から始まったＪＲ西日本の観光キャンペーンで神戸を加えた関西３都市をこう呼んだ）に移して物語が展開される。

特に、第２章は登場するメンバー６人のそれぞれ抱える悩みと、それに寄り添うメンバーの関係性の深化が大きなテーマとなる。物語は、第１章から引き続いて劇中のイベント「スクールアイドルグランプリ」を軸に進んでいくが、虹ヶ咲の１２人は、あくまでもソロアイドルの集合体。「仲間だけど、アイドル」というキャッチフレーズ通り、それぞれのソロ歌唱をクローズアップすることによって、互いに方向性は違えど切磋琢磨（せっさたくま）している存在だということを強く打ち出している。しかし、名門・テイラー家に生まれ育ったことが、音楽活動において大きくのしかかっているミア・テイラー（ＣＶ：内田秀）の前に実姉で世界的なシンガーのクロエ・テイラー（ＣＶ：青野沙穂）が現れ、再び悩みを抱えるミアと最大の理解者である天王寺璃奈（ＣＶ：田中ちえ美）とのエピソードが前半〜中盤の軸となる。テレビアニメでミアが同好会に加わった過程において、すでに璃奈は大きな役割を果たしていたが、公開記念舞台挨拶で、キャスト本人たちが「尊い」と言うほどの関係性の深化を見せる。まず、このエピソードは本作品の大きな見どころと言えるだろう。

そして作品の後半は、虹ヶ咲の中でも楽曲、人気ともに屈指の存在感がある優木せつ菜（ＣＶ：林鼓子）と宮下愛（ＣＶＶ：村上奈津美）の関係性が大きく変化する。せつ菜は虹ヶ咲学園前生徒会長・中川奈々のスクールアイドルとしての人格であり、テレビアニメでそれはすでにカミングアウトされているが、「スクールアイドルは学生の間だけしかできない」という事実が、奈々にとっては人一倍重くのしかかる。学園の卒業＝スクールアイドルの終わり＝「優木せつ菜」の事実上の消滅を意味するからである。

せつ菜（奈々）の抱える悩みを知った愛と、せつ菜とが気持ちを通わせるライブシーンは、エピソードそのものの持つ重さを感じさせず、むしろ甘くない、苦さを含みながらもキレのある青春ストーリーとして爽やかな印象を残す。さらに、楽曲を披露しないキャストにも活躍の場を作っており、特に朝香果林（ＣＶ：久保田未夢）に関しては、本作では非常に重要な役回り。どのメンバー推しのファンもできるだけ置いていかない配慮もなされている。

原作つきではないテレビシリーズの劇場版は、時間軸としてテレビの後日談、あるいは前日譚というたてつけで語られることが多い。そのため、テレビシリーズはきれいに終わった形で、さらに劇場版が付け足されるという印象を与える作品も多いが、本作はテレビアニメ、そしてＯＶＡとして制作され劇場公開もされた「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 ＮＥＸＴ ＳＫＹ」と密接にリンクした本編の延長線上に位置しており、「物語はまだ続く。虹ヶ咲の本編は終わっていない」ということがはっきりわかる作りになっている。

ただ、本作でせつ菜（奈々）が言う通り、限りあるからこそ輝くスクールアイドルにとって、終わりは少しずつ近づいている。いよいよ次作＝第３章は、舞台を地元・東京に移しての最終章。物語のフィナーレはどうなるのか、見るわれわれも姿勢を正して１２人＋１人（スクールアイドルではない高咲侑＝ＣＶ：矢野妃菜喜）の行く末を見守る必要がありそうだ。