26日、浜松市では新たな栽培技術で収穫されたコメの試食会が開かれていました。



（参加した飲食関係者）

「おいしかったですね。違和感なく」



（参加した飲食関係者）

「思ってたより粒が大きかった。浜松でこんなおコメが育てられているんだと再認識した」



試食していたのは1回の田植えで2回の収穫を可能にする「再生二期作」で獲れたばかりの新米。



販売されるコメの平均価格は依然として「高止まり」の状況が続いていますが、静岡県内には「コメ価格の安定」を目指し、「再生二期作」にチャレンジする生産者がいます。





3月の浜松市西部。田植えの準備をする「じゅんちゃんファーム」を訪ねました。宮本純さんは7年前に脱サラし、祖父の代から続く農業を引き継ぎました。（じゅんちゃんファーム 宮本 純さん）「これは米作りで一番重要な苗づくりの『籾まき』という作業になります、これが『にじのきらめき』と言いまして、暑さにも滅法強くて、大粒で収穫量が多くなる、かつうちが取り組む『再生二期作』、9月に収穫して11月にもう1回プラスアルファで機材さえそろえば可能になる」「再生二期作」とは、収穫の時、稲を40センチほど残して刈り取り、その後、切り株から生える「ひこばえ」という芽を栽培し2回目の収穫を可能にする技術です。1回の田植えで、2回収穫できることから生産性の向上が期待されています。全国に先駆け、新しい農法に挑戦し、コメの安定供給につなげたいと意気込みます。（じゅんちゃんファーム 宮本 純さん）「農家が減っちゃうんだったらカリフォルニア米でもベトナム米でもタイ米でも輸入すればいいという人も一部いるが、そうではないんだと次の世代も安心して米作りができるような状態で引き継げるようにしていきたい、日本の米は、日本人で守る」という思いで、今この『再生二期作』に取り組んでいる」5月、田植えの季節。宮本さんは、2025年から、この「再生二期作」を始めました。2026年は、宮本さんが手がける田んぼの3分の1にあたる10ヘクタールで「再生二期作」を行い、前年の1.5倍の収穫量を目指します。ちょうどこの時期、随意契約による政府の備蓄米の放出が始まる前でコメ価格は毎週のように最高値を更新していました。（じゅんちゃんファーム 宮本 純さん）「生産者目線だけで言うと肥料も燃料も、人件費、税金も増税増税でコストが大幅に上昇して廃業する農家が多発している状況なので、価格は上がらないと安定したお米の生産ができなくなる状況の一方で、地方の中小規模の飲食店さんとか、米の在庫が確保できず閉店、廃業するとかどちらも大きな問題でどっちかが改善しても両方はうまく回らない」コメの値上がりは生産者にとってありがたい面もある一方、このままではコメ離れが進むのではないかと心配しています。8月下旬、1回目の収穫です。順調に育った稲穂。田んぼでは新たに導入したコンバインが稼働していました。再生二期作では稲を40センチほど残して刈り取るため、小麦などに使う「汎用型コンバイン」が必要でクラウドファンディングを利用して600万円の資金を集め、購入しました。（じゅんちゃんファーム 宮本 純さん）「たくさんの方からクラウドファンディングでご支援してもらい導入できた。コメを守ってほしいという全国の熱い思いがこもった米作り、再生二期作になっている。栽培が全国に広まってコメ不足の解消につながれば生産者としてもうれしいと思い取り組んでいる」この日は、「再生二期作」の農法を開発した国の研究機関、「農研機構」の研究員が稲の状況を確認しに来ていました。（農研機構 中野 洋 主席研究員）「このくらいの高さで刈り取ると茎の中にデンプン、栄養分ですね。再生に必要な栄養分がたくさん含まれているので、この栄養分を使って二期作目の多収穫が得られる」2025年から度々、浜松に足を運び、栽培を指導している中野さん。浜松の気候は再生二期作に適しているといいます。（農研機構 中野 洋 主席研究員）「私たちが研究を行っていた福岡県筑後市とほぼ同じような気候、あるいは秋の気温が若干、浜松の方が高く日射量も多いので、より再生二期作に適した地域ではないかと期待している」温暖化が進む中でこの新しい農法を全国に普及していきたいと話していました。そして、11月中旬2回目の収穫の時季を迎えました。稲の生育具合はどうなんでしょうか？（農研機構 中野 洋 主席研究員）「おかげさまで、きょうも半袖で過ごしてるんですよ。浜松はすごく9月から11月暖かったので再生も概ね予定通りな感じ。こういった状態で、8月末に刈り取ったのは1反1000平米あたりで10票ぐらい収穫できているが、その約半分ぐらいが、期待できるのが再生二期作になります。1回目の5割ではあるんですけど11月12月に再度買い取ることができて、しかも切り取った株から再生されるわけですから、種も必要ないですし、コストダウンは可能になってくるんですね」2回目の収穫は15日に始まり、現在も続いています。そして、26日に開かれた浜松市内の飲食関係の業者が集まった試食会。2回目に収穫したコメで、ふっくらと炊き上げた「にじのきらめき」の新米。食のプロからの評価は…。（茶ッ葉屋 薗田 基一さん）「おいしかったですね。違和感なく。水加減で柔らかくも固くも帳尻は合わせられそうで。普通に食べる分にはもう十二分かとは思う」（遠鉄ホテル＆リゾート総料理長 大野 公司さん）「思ってたより粒が大きかった。ふっくらしていて、甘味もあって、文句のつけようがないお米でした。浜松でこんなお米が育てられているんだと再認識した」（じねんグループ 浜松パワーフード学会 会長 秋元 健一さん）「アルデンテ感、アルデンテ感、歯ごたえが、本当になんていうか、コメを越えたコメみたいな感覚を受けていますね」栽培を指導してきた農研機構の中野さんも、2026年の出来に納得していました。（農研機構 中野 洋 主席研究員）「粒がしっかりしていて、なんて言うんですかね、粒が立っているというか、そういった感じで。で、甘みもしっかりありますし、非常に味もいいし、しっかり粘る特徴ありますので、（にじのきらめきの）特徴が出てるのかなっていうような感じがしますね」収穫量も増え、「2回目のコメ」の味も評価が高かった「再生二期作」。今後、日本の米文化を守る切り札となるのでしょうか？（スタジオ）（津川 祥吾 アンカー）「ツガワの目」は、「再生二期作で日本の米を守る」というテーマでお伝えしたいと思います。早速ですが、先週収穫したばかりの「にじのきらめき」という品種でですね。2回目のコメで炊いたご飯を作っていただきましたので、お2人に食べていただいていますが、いかがでしょうか？（徳増 ないる キャスター）香りも良くて甘みがしっかりありますね。増田さんいかがですか？（コメンテーター 増田 英行 弁護士）意外と粒がすごくしっかりしているのと甘みが結構強いですね。おいしいです。私は、こういうしっかりした粒のご飯ってすごく好きなので、好みに合いますね。おいしいです。（津川 祥吾 アンカー）この「再生二期作」というのは、実は農法自体は昔からあるそうなんですね。ただ、特に2期目の時期、収穫の時期が台風時期になってきて、台風時期に重なるということで、年によっては全く取れなくなったりする。収穫が安定しなかったり品質が安定しないというところで、手間はかかるんだけど、なかなか大変ということで、だんだんすたれていってしまったそうなんです。そこを今、農研機構さんみたいなところがですね、研究開発をして、今の気候ですとか、今の農法に合わせた新しいやり方というのを研究開発をして、実用化につながりつつあって、注目のやり方ということなんですけれども。この「再生二期作」ですね、実際に挑戦をしている…浜松市にあります「じゅんちゃんファーム」の宮本 純さんにリモートでお話をうかがいます。宮本さんよろしくお願いいたします。（リモート出演・じゅんちゃんファーム 宮本 純さん･50歳）よろしくお願いします。（津川 祥吾 アンカー）私も今いただきましたが、とてもおいしかったです。本当においしいおコメをありがとうございます。ごちそうさまでした。（リモート出演・じゅんちゃんファーム 宮本 純さん）プロの皆さんの味の評価も非常に高かったようですが、もう一つ気になる収穫量はいかがでしたか？（リモート出演・じゅんちゃんファーム 宮本 純さん）8月末に1回目の収穫を迎えているんですけども。1回目が約10俵。1俵が60キロなので600キロですね。それに対して約半分の5俵前後の収穫が確保できています。（津川 祥吾 アンカー）では、この1年で1.5倍ぐらい取れるという認識で間違いないでしょうかね？（リモート出演・じゅんちゃんファーム 宮本 純さん）そうですね。おおよそ概算で、そのぐらいが期待できると思います。（津川 祥吾 アンカー）非常にそこは期待したいと思いますが。改めて伺いますが、この「再生二期作」に挑戦をされたきっかけですね、非常に強い危機感があったというふうに伺ったのですが、どのような思いで始められたんですか？（リモート出演・じゅんちゃんファーム 宮本 純さん）そうですね、本当に最初はもう、自分の会社の経営が非常に…物価高、特にウクライナ紛争の後ですね、肥料や燃料や農機具の原材料なども海外に依存しているものが多いものですから、非常におコメ作りに関わってくるコストが、非常に跳ね上がってしまって、資金繰りが大変苦しい状況に陥っていたものですから、何か今までのおコメ作りの常識を覆すような解決策がないだろうかと探し回っていたところに…農研機構の中野 洋博士とのご縁をいただいたものですから…そこから国内のおコメ不足であるとか、ことしになってから、おコメの高騰の状況ですね…「再生二期作」であれば、問題の解決につなげられるんじゃないかなという思いで…。（津川 祥吾 アンカー）生産者が減るかもしれないという危機感もお持ちだったという話ですが…。（リモート出演・じゅんちゃんファーム 宮本 純さん）そうですね。私の周りもそうです。全国どちらの地域もそうなんですけれども…。1965年代の統計からすると…現在まで実に85%のおコメの生産者が減ってしまっているんですね。この先も高齢化や後継者不足で、さらに著しく減少していくことが見込まれるものですから、なんとか、生産者の経営状態の改善と、あとは市場の皆さま…おコメで困っている皆さまに安定供給できるという、その両方が…両立できる可能性を秘めているということで「再生二期作」を推している状況です。（津川 祥吾 アンカー）なるほど非常に期待したいなと思うんですが、増田さん、何かご質問ございますか。（コメンテーター 増田 英行 弁護士）増田と申します。よろしくお願いします。（リモート出演・じゅんちゃんファーム 宮本 純さん）よろしくお願いいたします。（コメンテーター 増田 英行 弁護士）消費者の目から見ると、おコメの価格、安くなってほしいんですが、ただ、同時に、生産者さんにやはりしっかり儲けが出なければ、永続性ということは確保できませんので、そういう意味で、私も、この「（再生）二期作」というのは非常に注目をしているんですが、そういう意味で全国に広がってくれたらいいなと思っているんですけど、実際に宮本さんがこのに「（再生）二期作」をやってですね、全国に広がっていく上で、一番の障害といいますか、課題になりそうな点というのはどういうところでしょうかね？（リモート出演・じゅんちゃんファーム 宮本 純さん）大きく2つあるんですけども。1つは映像にも出てました「企業型コンバイン」という…切り株の高さを40センチ以上残すのに特殊なコンバインが必要になるものですから、それの導入費用が非常に参入障壁になりますね。（コメンテーター 増田 英行 弁護士）なるほど…そうすると、やはりそういったところの支援がすごく必要になってくるということですかね。それがクリアできれば、広がっていく可能性が十分にあるというふうに考えてもよろしいんでしょうかね？（リモート出演・じゅんちゃんファーム 宮本 純さん）そうですね…本当に日本国民の主食で、縄文時代から3000年近い長きに渡っておコメを主食として親しんでいる…国民の皆さまの主食になりますので…、何とか農業政策であるとか、あとは農機具の…新しく改良版として、もっと割安な価格で導入できるようなモデルが出てくれば、生産者が増えていくんじゃないかなと期待しています。（津川 祥吾 アンカー）分かりました。ありがとうございました。きょうは、浜松市にあります「じゅんちゃんファーム」の宮本 純さんにお話を伺いました。宮本さんありがとうございました。（リモート出演・じゅんちゃんファーム 宮本 純さん･50歳）ありがとうございました。（津川 祥吾 アンカー）さあ、コメ問題というと、どうしても価格の話に目が行きがちですが、実はコメ作りの現場には、それに加えて、そもそもおコメを作る人がいなくなってしまうかもしれないという強い危機感があります。きょうは、「再生二期作」に挑む宮本 純さんの、そんな現場の声をお伝えしました。私たち消費者も、この危機感を共有しながら、静岡のおコメ作りの未来をどう守っていくのか…今、改めて真剣に考える時期に来ているのかもしれません。