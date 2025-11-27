ハーマンインターナショナルは、JBLブランドより、ショルダーストラップを付属したポータブルパーティースピーカー「JBL PartyBox On-The-Go 2 ES」を11月27日より直販サイトで限定発売する。直販価格は39,600円。

100Wの大出力とスピーカーの振幅をリアルタイムでコントロールする、音質に特化した独自のAI技術AI Sound Boostにより、生き生きとしたサウンドを実現。小音量時も音がやせず、大音量時も音が割れないため、どんなシーンでも満足感のあるサウンドを楽しめるという。

JBL PartyBoxシリーズ共通である音楽のビートに合わせて光が切り替わる鮮やかなライティング機能を搭載。専用アプリを介して65,000色ものカラーパレットからカラー設定やライティングパターンのカスタマイズなども可能。別売の専用のデジタルワイヤレスマイクを使えばカラオケもできる。

大容量の交換式バッテリーは最大15時間再生が可能で、10分の充電で約80分間再生可能な急速充電にも対応している。その他、Auracast対応しており、ワンタッチで福栖大の対応機種にワイヤレス接続が可能。

Bluetooth5.4を搭載し、防滴機能はIPX4。対応プロファイルはA2DP1.4/AVRCP1.6、オーディオ入力はBluetoothに加えてUSB-C、AUX。使用ユニットは133mm径ウーファー×1、20mm径シルクドームツイーター×2、周波数特性は40Hz～20kHz。サイズは501×258×221mm(高さ×幅×奥行)で、重量は約6.36kg。全長2mの電源ケーブルが付属する。