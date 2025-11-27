11月26日（水）日本テレビ系で放送の「千鳥かまいたちゴールデンアワー」2時間スペシャルでは、全国各地のテレビ局イチオシ「ご当地テッパンネタ大賞 第三弾」をお届けした。

スタジオには、審査員ゲストとして野呂佳代、山田涼介（Hey! Say! JUMP）、ゲストとして後藤輝基（フットボールアワー）、タイムマシーン3号、とにかく明るい安村、松村沙友理、伊東幸子（青森放送アナウンサー）、永見佳織（静岡第一テレビアナウンサー）、阿部芳美（中京テレビアナウンサー）、須田健太郎（福岡放送アナウンサー）が登場した。

ご当地テッパンネタとして紹介したのは…

・長野県 食べるとむせてしまうおしぼりうどん

・静岡県 111万人が集まる大道芸ワールドカップ

・富山県 八村塁との繋がり自慢

・岐阜県、愛知県、三重県で大人気のカニチップのアレンジ料理

・香川県 セスナ機で宣伝する仏壇店

・福岡県 目が離せないクレープ屋さんの店長

・鹿児島県の超巨大スーパー

・福岡県 バリカタNGのラーメン屋さん

・静岡県民は富士山に登らない検証

・群馬県 BOØWY好きが集まる街

といった話題。

また、誰もが知っているある物の製造工程を見て何を作っているかを当てる早押しクイズや、全国のインスタント袋麺を紹介するコーナーも。

今回ベスト・オブ・テッパンネタに選ばれたのは、長野県の“食べるとむせてしまうおしぼりうどん”。

おしぼりうどんとは坂城町に伝わる釜揚げうどんで、大根のしぼり汁にうどんをつけて食べるが、このしぼり汁が100％むせるという。坂城町の特産品である11〜12月中旬が旬のねずみ大根を使用し、そのおろしたては辛味MAXとのこと。

テレビ信州・寺澤達哉アナウンサーが食べてみると、たしかに咳き込む結果に。スタジオでは、山田と松村が挑戦。まずは山田が勢いよくうどんをすするが…やはり咳き込んでしまい「大根の辛さがスゴい」と感想を。

「むせ女王」こと松村は、最初は麺をスルスルとすすり余裕な表情。しかし、しぼり汁を飲んだところで、むせてしまい顔がベタベタに。濱家隆一から「完全に出川（哲朗）さんのやり口」とツッコまれた。さらに、辛いものに強いという山本浩司（タイムマシーン3号）が挑戦するターンでは…なぜか代わりに濱家がむせるというボケでスタジオを笑わせた。

