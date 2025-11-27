Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2025年11月24日（月）0時から12月1日（月）23時59分まで｢Amazonブラックフライデー｣を開催中。

セール期間中は、合計10,000 円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！

現在、イヤーカフ型でありながらアクティブノイズキャンセリングを搭載した、UGREEN（ユーグリーン）のイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン「ClipBuds Pro HiTune S8」のアイテムがお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

【2025最新!】UGREEN 世界初ANCノイズキャンセリング技術搭載 イヤーカフ型イヤホン ClipBuds Pro HiTune S8 ワイヤレスイヤホン 【Bluetooth 6.0/ENCノイキャン/Hi-Res認証/11mmチタニウム製ドライバー / 合計32時間再生 / 6マイク搭載 / IPX5防水】Hi-Fi音質 2台デバイス同時接続 APPカスタム操作 急速充電対応 ブラック 5,844円 （35％オフ） Amazonで見る PR PR

オープンイヤーなのにノイキャン装備。UGREENの「ClipBuds Pro HiTune S8」が発売即“最安値”に

耳をふさがないのに、静か。UGREEN（ユーグリーン）の「ClipBuds Pro HiTune S8」は、イヤーカフ型でアクティブノイズキャンセリング搭載という異色の完全ワイヤレスイヤホンです。

Amazonでは11月8日に発売したばかで早くも35％オフの最安値と、この機会を逃す手はありません。

本製品は、耳に“掛ける”のではなく「挟む」イヤーカフ型（オープンイヤー）完全ワイヤレスイヤホン。外音を遮断しない設計のため、周囲の音を聞きながら音楽や通話が可能で、通勤中やリモートワーク、家事の最中でも安心して使えます。

耳穴を塞がないので蒸れにくく、長時間でも疲れにくいのが特長で、快適な装着感が得られるのが魅力。「密閉がつらい」「イヤホンが落ちる」という悩みから解放してくれる、日常使いイヤホンの新解答といえます。

イヤーカフに、ノイキャンという革命

注目は、イヤーカフ型でアクティブノイズキャンセリング（ANC）を搭載している点。オープンイヤーでありながら環境音を抑えてくれるため、BGM感覚では終わらない“聴けるながら”を実現します。

ドライバーには11mmチタン製を採用し、低音の量感と解像度を両立。高性能バッテリーを内蔵し、1回の充電で最大32時間の連続再生が可能なのも◎です。雨や汗に強いIPX5防水も備え、ランニングやワークアウトでも安心。Bluetooth接続で取り回しも良く、日常使いに欲しい要素を抜かりなく網羅しています。

「ClipBuds Pro HiTune S8」は、イヤーカフ型×ANCという新体験を、11mmドライバーとIPX5防水で日常に落とし込んだ1台。快適さと安心感を両立した“ながら聴き”の決定版です。発売直後の最安値である今が狙い目ですよ。

なお、上記の表示価格は2025年11月27日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

