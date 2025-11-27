■カシオワールドオープンゴルフトーナメント 2025（27日、高知・Kochi黒潮カントリークラブ、7375ヤード・パー72）

【写真で見る】カシオワールドOPに初参戦の松坂大輔ら

ゴルフの日本男子ツアー最終盤のビッグトーナメント『カシオワールドオープン』が27日に開幕した。今シーズンも残り2試合となり賞金王争いも激化。トッププロたちが多く出場する中、ギャラリーの注目を集めた元メジャーリーガーの松坂大輔（45）。

ゴルフ好きで知られる松坂はスタートホールのパー5、10番の4打目でピンから遠く離れていたが長い距離のパーパットを決め、笑顔を見せた。さらに15番では、さらに長い距離のバーディパットを決めきるなど1日目は4バーディ、6ボギーの2オーバーで終えた。



松坂は「いや、もう上出来です」と笑顔。そして「いやもう1個、バーディを獲りたいなと思っていたので、まさか4つも取れるなんて思ってなかったので」と謙遜しつつ「欲を言えばもったいないなっていうところもいくつかあったんですけど。はいもう、上出来です」と納得のゴルフ。予選通過のかかる2日目に向けては「いやいや本当にもう今日できすぎなんで、本当に今日で終わりたいぐらいです僕は。もうそれぐらいもう自分にとっても最高のゴルフができたので」と話し「同じぐらいのスコアで回れるように明日も、はい、頑張りたいと思います」と気合を入れた。

【1日目結果】

1）ー8 砂川公佑（27、オークラ輸送機）

2）ー7 鈴木晃祐（25、ロピア）

3）−6 蟬川泰果（24、アース製薬）、金子駆大（23、NTPホールディングス）他3人

32）ー3 石川遼（34、CASIO）

96）＋2 松坂大輔（45、アマ）