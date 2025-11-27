Image: Keychron

ギズモードとキーボードメーカー・Keychron（キークロン）がタッグを組んで誕生したガジェット｢Nape Pro（ネイプ プロ）｣。

個別のキーやショートカットを割り当てられる、6つのボタンとホイールを搭載した、小型トラックボールデバイスとなっています。

現在、Nape Proは絶賛クラファン中。詳細は以下のウィジェットから↓

今回は今回は、この Nape Pro について「よくあるご質問」をまとめました。購入を迷っている方は、ぜひ参考にしてみてください。

購入に関するご質問

Image: Keychron

Q. 値段はいくら？ A. 2025年12月14日までの購入価格は 「超超早割」で9,832円となっています。プランに応じて価格が変動します。詳しくはこちらをご覧ください。 Q. 購入個数制限はありますか？ A. 2025年12月14日までの販売分については購入個数制限はありません。 Q. お届け予定日はいつ？ A. 2026年4月〜5月を予定しています。ただしこちらの日程は変更になる可能性があります。 Q. 海外発送はありますか？ A. 現状できませんが、要望が多いため対応を検討中です。

ハードウェアに関するご質問

Image: Keychron

Q. Bluetoothは使える？ A. 接続可能です。最大3デバイスまで接続可能になる予定です。 Q.有線接続はできる？ A. USB Type-Cポートでの有線接続に対応しています。 Q. ワイヤレス接続も可能？ A. 2.4GHzのワイヤレス接続に対応しています。USB Type-Aドングルを用いた接続です。 Q. 無線接続時に設定変更できる？ A. Bluetooth接続時の設定変更はできません。有線接続時や2.4GHz無線接続時のみKeychron Launcherによる設定が可能です。 Q. ホイールの操作感はどんな感じ？ A. クリック感のある、マウスホイールのような感触になる予定です。 Q. スクロール操作はどうなる？ A. レイヤー機能やホイールの利用でスクロール操作が可能です。 Q. サードパーティのボールは使える？ A. 25mmのボールであれば使用可能です。ただしKeychron製のボールに最適化されているため、サードパーティ製のものでは使用感が変わる可能性があります。 Q. ボールのお手入れ方法は？ A. 細い棒などを使い、本体底面のメンテナンスホールからボールを排出し、掃除を行なうことができます。 Q. バッテリーの持ち時間は？ A. 45時間程度になる予定です。 Q.充電しながら使える？ A. 充電しながらの使用は可能です。 Q. キースイッチの交換はできる？ A. キースイッチの交換はできない仕様です。 Q. ドングルは筐体に収納できる？ A. ドングルについて筐体への収納機能はありません。

ソフトウェアに関するご質問

Image: Keychron

Q. iPadやAndroidタブレットでも使用できる？ A. 使用可能です。 Q. 角度を変えた時は、どこで向きを反映する？ A. ボタン操作で向きの変更を行なうことができます。 Q. 対応OSは？ A. マウスとして動作するのはmacOS、Windows、Linux、Android、iPadOSです。Keychron Launcherで本体の設定変更ができるのは、macOS、Windows、Linuxとなります。 Q. 設定した内容は本体に書き込まれて、違うマシンでも同じ動作ができる？ A. 設定した内容はNape Pro本体に書き込まれます。異なるマシンでも同じ動作が可能です。 Q. 専用ソフトウェアは必要？ A. 専用ソフトウェアのインストールは不要です。設定にはブラウザで動作するWebアプリを使用します。