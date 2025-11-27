Image: Keychron

ギズモードとキーボードメーカー・Keychron（キークロン）がタッグを組んで誕生したガジェット｢Nape Pro（ネイプ プロ）｣。

個別のキーやショートカットを割り当てられる、6つのボタンとホイールを搭載した、小型トラックボールデバイスとなっています。

現在、Nape Proは絶賛クラファン中。詳細は以下のウィジェットから↓

【Keychron×GIZMODO】Nape Pro
9,832円
2025年12月14日までの購入価格（18%OFF）
CoSTORYで購入

今回は今回は、この Nape Pro について「よくあるご質問」をまとめました。購入を迷っている方は、ぜひ参考にしてみてください。

購入に関するご質問

Q. 値段はいくら？

A. 2025年12月14日までの購入価格は 「超超早割」で9,832円となっています。プランに応じて価格が変動します。詳しくはこちらをご覧ください。

Q. 購入個数制限はありますか？

A. 2025年12月14日までの販売分については購入個数制限はありません。

Q. お届け予定日はいつ？

A. 2026年4月〜5月を予定しています。ただしこちらの日程は変更になる可能性があります。

Q. 海外発送はありますか？

A. 現状できませんが、要望が多いため対応を検討中です。

ハードウェアに関するご質問

Q. Bluetoothは使える？

A. 接続可能です。最大3デバイスまで接続可能になる予定です。

Q.有線接続はできる？

A. USB Type-Cポートでの有線接続に対応しています。

Q. ワイヤレス接続も可能？

A. 2.4GHzのワイヤレス接続に対応しています。USB Type-Aドングルを用いた接続です。

Q. 無線接続時に設定変更できる？

A. Bluetooth接続時の設定変更はできません。有線接続時や2.4GHz無線接続時のみKeychron Launcherによる設定が可能です。

Q. ホイールの操作感はどんな感じ？

A. クリック感のある、マウスホイールのような感触になる予定です。

Q. スクロール操作はどうなる？

A. レイヤー機能やホイールの利用でスクロール操作が可能です。

Q. サードパーティのボールは使える？

A. 25mmのボールであれば使用可能です。ただしKeychron製のボールに最適化されているため、サードパーティ製のものでは使用感が変わる可能性があります。

Q. ボールのお手入れ方法は？

A. 細い棒などを使い、本体底面のメンテナンスホールからボールを排出し、掃除を行なうことができます。

Q. バッテリーの持ち時間は？

A. 45時間程度になる予定です。

Q.充電しながら使える？

A. 充電しながらの使用は可能です。

Q. キースイッチの交換はできる？

A. キースイッチの交換はできない仕様です。

Q. ドングルは筐体に収納できる？

A. ドングルについて筐体への収納機能はありません。

ソフトウェアに関するご質問

Q. iPadやAndroidタブレットでも使用できる？

A. 使用可能です。

Q. 角度を変えた時は、どこで向きを反映する？

A. ボタン操作で向きの変更を行なうことができます。

Q. 対応OSは？

A. マウスとして動作するのはmacOS、Windows、Linux、Android、iPadOSです。Keychron Launcherで本体の設定変更ができるのは、macOS、Windows、Linuxとなります。

Q. 設定した内容は本体に書き込まれて、違うマシンでも同じ動作ができる？

A. 設定した内容はNape Pro本体に書き込まれます。異なるマシンでも同じ動作が可能です。

Q. 専用ソフトウェアは必要？

A. 専用ソフトウェアのインストールは不要です。設定にはブラウザで動作するWebアプリを使用します。

