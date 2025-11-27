姉妹喧嘩を止めた警察官の“神対応”　育児あるある「警察が来るよ！」にまつわるほんわかエピソード

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

11月25日（火）に放送された同番組に、ゲストとして西山茉希とキンタロー。が出演。“姉妹を育てるママ”として４人で語り合った。

つい子どもに「警察が来るよ！」と言ってしまうというキンタロー。は、何も知らない警察官が話を合わせてくれたエピソードを語った。

【映像】警察官の“神対応”にキンタロー。の娘たちは…

今回は「みんなで語ろう 姉妹育児ママ回スペシャル」と題し、1男2女のママである藤本、3女のママである横澤、2女のママである西山とキンタロー。の4人の“姉妹のママ”が集合した。

キンタロー。は5歳と3歳の姉妹が喧嘩したときの話を明かす。次女がしゃべるようになった頃から日々喧嘩が絶えず、「女同士の戦いがスゴすぎて」と語るキンタロー。

喧嘩のたびに得意の変顔で「鬼が来るよ」と仲裁していたが、最近では「やり過ぎたのか、効かなくなってきた」そうだ。

そこで言い始めたのは「警察が来るよ！」という脅し文句。これに藤本が「出た！」と反応すると、自分もよく言っているという横澤も「すぐ警察に頼っちゃう」と共感を示した。

西山は「子どもたちが賢くなってくるから、『来ないじゃん』ってなったんです」と語るが、キンタロー。は「そう思った頃に、運よくたまたま家の前にパトカーが停まってた」と自身の体験を話し始めた。

パトカーを指し「見てごらん、家の前にほら。2人が喧嘩するから来ちゃったよ。どうする？」とキンタロー。が言うと、娘たちは「そ、そんなわけないじゃん」と慌てた様子。

キンタロー。は「ママが呼んでるから」と娘たちに言うと、警察官にあいさつしつつ「言うこと聞かないから私が呼びましたよね〜？」と話しかけた。すると警察官も「そうそうそうそう」とキンタロー。の話に乗ってくれたそうだ。

これには西山らも「いい！」「面白い！」と警察官の神対応ぶりを絶賛。

娘たちは「いい子にするから！」と態度を改めたそうで、キンタロー。は「効き目があった」と笑っていた。