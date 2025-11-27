製造後10日以内の「できたて」シリーズにじゃがりこ初登場　セブン‐イレブンで数量限定発売

カルビー株式会社は12月10日より、製造から10日以内の商品を店頭に届ける「じゃがりこサラダ できたて実感カップ」を、全国のセブン‐イレブン（沖縄県を除く）にて数量限定で発売します。

「工場でできたてのお菓子を食べる」ことは、スナック菓子好きなら誰もが一度は夢見るシチュエーション。じゃがりこのカリカリ・サクサク感が最高潮の状態を味わえる……というたまらない企画です。

■ 「ポテチ」「かっぱえびせん」に続く第3弾は「じゃがりこ」

カルビーではこれまで、製造後の「鮮度」にこだわった「できたて」シリーズとして、「ポテトチップス うすしお味 できたて実感パック」や「かっぱえびせん できたて実感パック」を数量限定で発売し、好評を博してきました。

今回、その第3弾として満を持して登場するのが、2025年10月に発売30周年を迎えたばかりのロングセラーブランド「じゃがりこ」です。

「じゃがりこ」といえば、“はじめカリッとあとからサクサク”の独特な食感が最大の特徴。工場で製造してから10日以内に店頭へ並べることで、この食感とじゃがいもの風味を、より「できたて」に近い状態で楽しんでもらおうという内容です。

■ 工場直送レベルの「カリッ！サクッ！」を体験せよ

カルビーは北海道にグループ会社「カルビーポテト株式会社」を持つほど、原料のじゃがいも調達にこだわりを持っています。40年以上にわたり生産者と二人三脚で作ってきたじゃがいもの美味しさを、タイムラグを極限までなくして届けたいという思いが、この「10日以内」というリミットには込められています。

商品は「じゃがりこ サラダ」の定番フレーバーですが、パッケージには大きく「できたて 実感カップ」の文字が躍ります。想定価格は税込み215円前後。全国のセブン‐イレブン（沖縄県を除く）にて、なくなり次第終了の数量限定販売となります。

いつものじゃがりこと食べ比べてみるもよし、工場のラインを流れるじゃがりこに思いを馳せて噛み締めるもよし。「鮮度抜群」のじゃがりこに出会えるレアな機会を、お見逃しなく。

