27日(木)は各地で晴れて、昨日より気温が上がりました。一方で、28日(金)は各地で雨が降りそうです。



◆28日(金)午前9時の予想天気図

日本付近は西高東低の冬型の気圧配置となって、上空には寒気が流れ込むでしょう。県内は大気の状態が非常に不安定になり、各地とも雨や雷雨となる時間がありそうです。



また、気圧の傾きが大きくなり全県的に風が強まりそうです。



◆今後の天気の移り変わり

27日(木)夜9時は、晴れの天気が続く見込みです。ただ、夜間は次第に雨の範囲が広がるでしょう。



28日(金)朝も全県的に雨が降りやすく、カミナリを伴って雨脚が強まるところもありそうです。

その後も昼ごろまで広く雨や雷雨で大雨となるところがありますが、午後は次第に雨の範囲が狭くなるでしょう。



ただ、山沿いは夜にかけて雪が混じるところがありますので、路面状況の変化に注意ください。とくに、上・中・下越では大雨となるところもありそうなため、土砂災害などに注意・警戒が必要です。



そして、28日(金)は日中もあまり気温が上がりません。



◆28日(金)の予想最高気温

平地で12℃前後、山沿いで10℃前後の予想で、今日より5℃くらい低いところが多いでしょう。

雨や風の影響で一層空気が冷たく感じられそうですので、しっかり寒さ対策をしてください。





さらに、28日(金)は季節外れの『黄砂』にも注意が必要です。



◆黄砂情報(予想)

朝6時には、県内各地に『黄砂』が飛来してくるでしょう。その後、正午ごろは東へ抜けている見込みです。つまり、県内に黄砂が飛んでくるのは28日(金)午前中となるでしょう。



黄砂が飛来するタイミングと雨のピークが重なり、黄砂混じりの雨が降る可能性があります。車の汚れなどに注意をして、アレルギーがある方はマスクをするなど対策をしてください。