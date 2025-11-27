クマの目撃が止まりません。

【写真を見る】異常なペースでのクマ目撃...11月だけで目撃情報は400件超 県内でクマの目撃相次ぐ（山形）

今月だけで目撃情報は４００件を超え異常なペースが続いています。きょうも酒田市の市街地などで目撃され警戒が続いています。

県によりますと今月２３日までのクマの目撃件数は２６０４件でした。

今月に入ってからの目撃件数は４３１件となっています。

先月１か月間の目撃件数８２９件にくらべ減少傾向にあるものの、依然として異常なペースでの目撃が続いています。

こうした中、きょうも各地でクマが目撃されています。

酒田市若宮ではきょう午後２時ごろクマが目撃されました。

場所は若宮保育園から東におよそ１５０メートルの距離で、クマは１頭だったということです。

通報を受けた市が現場の確認を行いましたがクマの痕跡は見つけられず、市や警察がパトロールを行うなどして警戒に当たりました。

■米沢市、東根市、鶴岡市でもクマ

また米沢市では、きょう午前７時４０分ごろ、米沢市南原横堀町で柿の木に登っているクマ１頭が目撃されました。

現場では、きのうもクマが目撃されていて、けさから市の職員や猟友会が警戒を続けていました。

市は、緊急銃猟も視野に対応に当たりましたが、クマは、やぶの方へ逃げていったということです。

東根市では堂ノ前公園や田んぼでクマが目撃されました。いずれも市が現場に行ったところクマは行方をくらませていたということです。

鶴岡市では住宅の敷地内にあるヤブや水路でクマが目撃されました。付近からはクマの足跡が見つかっていますが、クマの行方は分かっていません。