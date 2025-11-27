『Venue101』でもさを。が顔出し後初のTV歌唱！Balming Tiger、Liella!も登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

11月29日23時からNHK総合で『Venue101』#104が放送される。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

Balming Tiger「Wash Away」

もさを。「ぎゅっと。」

Liella!「OPEN THE G☆TE!!!」

※アーティスト名五十音順

■多彩な才能が集結した“クリエイティブ集団”の正体とは

韓国発11人組グループ・Balming Tigerが『Venue101』に初登場。自らを“オルタナティブKPOPグループ”と称し、あらゆるジャンルを取り入れた独自の音楽性が注目を集めている。そんな彼らならではの魅力を生み出す根底にあるのが、多彩なメンバー構成。パフォーマンスをするメンバーのみならず、プロデューサーやビデオディレクター、グラフィックデザイナー、A&＆Rなど一般的には“裏方”にあたる役割を果たしているメンバーもいるのだ。Balming Tigerとはいったい何者なのか、唯一無二の彼らの魅力に迫る。

さらに、今年放送されたNHKドラマ10『東京サラダボウル』の主題歌として書き下ろした「Wash Away」を生演奏で披露する。

■｢COMING UP」のコーナーにもさを。が登場

未来を切り拓く新しいアーティストを紹介する｢COMING UP」のコーナーには、シンガーソングライターのもさを。が登場。2020年の発表以来、SNS総再生数3億回超の代表曲「ぎゅっと。」を披露する。

SNSに投稿した弾き語り動画から人気に火がつき、「女性が抱くリアルな恋心」を歌った楽曲が多くの共感を呼んでいるもさを。。これまで顔を出さずに活動してきたが、今年6月に素顔を公開。今回が、顔出しで初めてのテレビでの歌唱となる。

番組では、彼のことをもっと知るべく、もさを。を大解剖するクイズ企画を実施。スタジオのゲストとともに、もさを。の活動の原点や、創作の裏側を紐解く。

■あなたが気になる“ペアリング”は？

『ラブライブ！スーパースター!!』から誕生したスクールアイドルグループ・Liella!。メンバーの声を演じるキャストたちが実際にステージに立ち、ドーム公演も成功させるなど、根強い人気を誇っている。そんな彼女たちが登場するアニメの世界を楽しむキーワードのひとつが“ペアリング”。11人のメンバーどうしのペアの関係性に注目し、それぞれの友情のあり方や絆を育む過程を楽しんでいるファンが少なくない。

そこで番組では、お気に入りのペアリングについて視聴者アンケートを実施。寄せられた声とともに、注目を集めているペアについて深堀りしていく。

ライブで披露するのは、最新曲「OPEN THE G☆TE!!!」。11人でさらなる高みへ羽ばたいていく決意が込められた、元気でポジティブな楽曲だ。

■番組企画「IKU TIMES」は「もう一度見たい紅白」

MCの生田絵梨花のコーナー「IKU TIMES」では、今年放送開始100年を迎えたことを記念し、ゲストアーティストが聴いていた音楽とそのエピソードを、テレビ映像とともに振り返る。今回のテーマは、「もう一度見たい紅白」。

各アーティストにアンケートを実施したところ、Liella!は、Perfumeの「TOKYO GIRL」、もさを。は、Aqua Timezの「虹」、Balming Tigerは、YOASOBIの「アイドル」と回答。そして、スタジオでは『NHK紅白歌合戦』の映像を観ながら、それぞれが思い出を語る。

■番組情報

NHK総合『Venue101』#104

11/29（土）23:00～23:30

司会： 濱家隆一（かまいたち）、生田絵梨花

ナレーション：服部伴蔵門

■関連リンク

『Venue101』番組サイト

https://one.nhk/venue101