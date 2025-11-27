自治体が人口流出に頭を悩ませる中、地元企業の見学を通して若者の地元定着を促進させようと、きょう酒田市が高校生を対象とした職場の見学ツアーを行いました。

【写真を見る】若者の地元定着へ！ 高校生が地元の職場を見学（山形・酒田市）

酒田市では、毎年市内の高校生を対象に地元企業の見学ツアーを行っています。

酒田市の人口は１９５５年の１２万８０００人をピークに減少を続け現在はおよそ９万２０００人。若者の地元定着や、県外に進学しても地元に戻ってもらえるかが大きな課題となっています。

きょうは酒田南高校の普通科特別進学コースの１年生３１人が酒田市役所を訪れ、業務内容などを見学しました。

市役所は市民が暮らす上で必要不可欠な行政サービスを提供する場所。医療や福祉を担当する部署もあり、実は生活に密接に関係しています。

見学後は採用などについて話を聞き、生徒たちはメモを取りながら真剣に自分の進路について考えているようでした。

■生徒は

生徒「自分は公務員になろうと考えているので、どういう雰囲気で仕事をしているのか分かったので参考になった。みんなでまとまって活動するのが好きなので自分に合っているなと思った」

生徒「（進路について）あまり考えてなかったが、こういう公務員の仕事を見て、ちょっと興味が沸いた。市民のことを考えて仕事をするのが楽しそうだな思った」

酒田市では今後も企業見学ツアーなどを行ない、若者の地元定着に努めていくという事です。