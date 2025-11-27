大同生命SV.LEAGUE WOMENのPFUブルーキャッツ石川かほくは27日（木）、元バレーボール女子日本代表の古藤千鶴氏（43）がU-15の特別コーチに就任したことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

古藤氏は長崎女子高校を卒業後の2001年に当時、地域リーグに所属していたPFUブルーキャッツ（現・PFUブルーキャッツ石川かほく）へ入団。2006年からはチームのキャプテンを務め、2008-09シーズンにはチームをV・チャレンジリーグ初優勝に導いた。同シーズンにPFUを退団すると、2009年から現役を引退した2019年まで久光製薬スプリングス（現・SAGA久光スプリングス）でプレーした。なお、女子日本代表としては2014年の初選出後、2015年のワールドカップなどに出場した。

古藤氏はU-15の特別コーチ就任について、クラブを通してコメントしている。

「関わっていらっしゃる方々の想いを繋ぎながら、選手のみなさんの挑戦を後押しできるよう、努めていきたいです。よろしくお願い致します」