　27日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比80円安の5万50円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万167.1円に対しては117.1円安。出来高は1517枚となっている。

　TOPIX先物期近は3366ポイントと前日比3ポイント安、TOPIXの現物終値比は2.57ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50050　　　　　 -80　　　　1517
日経225mini 　　　　　　 50045　　　　　 -85　　　 24490
TOPIX先物 　　　　　　　　3366　　　　　　-3　　　　2035
JPX日経400先物　　　　　 30330　　　　　 -20　　　　 273
グロース指数先物　　　　　 690　　　　　　-2　　　　 129
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース