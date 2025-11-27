日経225先物：27日19時＝80円安、5万50円
27日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比80円安の5万50円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万167.1円に対しては117.1円安。出来高は1517枚となっている。
TOPIX先物期近は3366ポイントと前日比3ポイント安、TOPIXの現物終値比は2.57ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50050 -80 1517
日経225mini 50045 -85 24490
TOPIX先物 3366 -3 2035
JPX日経400先物 30330 -20 273
グロース指数先物 690 -2 129
東証REIT指数先物 売買不成立
