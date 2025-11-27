Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、11月27日の第1試合に出場する4選手を発表した。3ケタプラスの好調選手が2人、3ケタマイナスの不調選手が2人と、開幕から2カ月が過ぎたところ、明暗がくっきり分かれた4人が集まった。この試合で反撃の狼煙があがるのか、それとも返り討ちか。

好調選手の代表格が、ルーキーながら個人ランキング1位に立つEX風林火山・永井孝典（最高位戦）。プロ雀士として大きな舞台の経験がほとんどないままMリーグという晴れ舞台に飛び込んだが、先輩に引っ張られるどころか、むしろ引っ張る側に回る活躍。この勢い、どこまで持続できるか。

U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）は、MVP経験もある実力者。チームが7位に沈んでいるが、孤軍奮闘している。超攻撃的な麻雀は、多少のことでは揺るがない。むしろチームのマイナスを気にして守備的になってしまう選手も多い中、鈴木優には全くその心配がない。

リーグ最下位のKADOKAWAサクラナイツは、ルーキー・阿久津翔太（連盟）が先発。自身初戦でトップを取り、1年目からのブレイクかと思われたが、トップはその1回のみ。あとは2着からラスまで、きれいに3回ずつという成績だ。とにかく今はトップを取ることが、全ての状況を一変させる。

もがきにもがいているのが剛腕で知られるBEAST X・鈴木大介（連盟）。トップから1・2・2・6と苦戦しており、チャンスは流され、前に出ては放銃という悪循環に陥っている。ただ、やはり鈴木大介の持ち味は攻撃力。卓に牌を叩きつけるがごとく、特大の一撃を狙ってこそ“二刀流ブルドーザー”だ。

【11月27日第1試合】

EX風林火山・永井孝典（最高位戦）個人1位 ＋279.0

KADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）個人32位 ▲120.1

BEAST X・鈴木大介（連盟）個人38位 ▲277.9

U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）個人5位 ＋165.1

【11月25日終了時点での成績】

1位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋540.0（48/120）

2位 EX風林火山 ＋485.0（48/120）

3位 BEAST X ＋160.4（48/120）

4位 赤坂ドリブンズ ▲30.9（46/120）

5位 セガサミーフェニックス ▲112.6（48/120）

6位 TEAM雷電 ▲122.6（48/120）

7位 U-NEXT Pirates ▲125.1（50/120）

8位 EARTH JETS ▲240.2（48/120）

9位 渋谷ABEMAS ▲253.3（50/120）

10位 KADOKAWAサクラナイツ ▲300.7（46/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

