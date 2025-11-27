大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンは27日（木）、ブルーパートナーである大阪国際大学（守口市）の学生プロジェクトと、11月29日（土）に行われるホームゲームで連携企画を実施すると発表した。

SVリーグ男子 第6節GAME1の広島サンダーズ戦において、「ブルテオン応援メッセージ企画」を開催。大阪Ｂへの応援メッセージを募集し、応援メッセージを記載した方から先着で100名に大阪Ｂのステッカーをプレゼントするとしている。当日の11:00～13:30に、場外エリアの大阪国際大学ブースで開催される。

大阪国際大学の企画者が本企画について、クラブを通してコメントしている。

「みなさんの一言が、選手の力になります。届けよう、あなたのエール。多くのメッセージを募集いたします」

また、この試合の会場であるパナソニックアリーナの案内表示の改善も実施。大阪国際大学の学生がパナソニックアリーナに複数回来場し、案内表示の改善ポイントを検討したという。この企画は当日の11:00～試合終了後45分まで、場内外に掲示される。これにより1、2階座席の案内表示やトイレの案内表示の改善を目指すとのこと。

この企画についても、大阪国際大学の企画者がクラブを通してコメント。

「初めて来場される方でも、迷わずスムーズに試合観戦へ向かっていただけるような案内表示づくりのお手伝いができれば嬉しく思います。アリーナがより心地よく、安心して過ごせる場所となるよう、微力ながら貢献できればと考えております」