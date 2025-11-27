熊本県内の政党支部や政治団体の活動資金となる去年の政治資金収支報告書が公表されました。

【写真を見る】熊本県内の2024年分『政党・政治団体の収支報告書』 〈政党別収入/資金パーティー収入/政党以外の政治団体収入を掲載〉

政治資金パーティーによる収入は、前の年から約8割 減少しています。

政治資金パーティー収入は「86%減」

収支報告書は政治資金規正法に基づき、毎年提出が義務付けられています。

熊本県選挙管理委員会によりますと、報告の対象は869団体で、全ての団体の収入総額は約27億932万円となり、前の年と比べて1億円ほど減りました。

▼全団体の収入総額（過去3年間）

2024年分 約27億932万円

2023年分 約28億1786万円

2022年分 約27億1362万円

県選管は、選挙の数が前の年よりも少なかったことが減少の要因と見ています。



収入のうち、政治資金パーティーによるものは2457万円で、前の年と比べて86%減少しました。

▼政治資金パーティーの収入

2024年分 2457万円

2023年分 約1億6967万円

県選管はこの要因として、前の年に21件あったパーティーが5件に減ったことを挙げていて、自民党の関係者には「党の派閥の裏金問題を受けてパーティーを自粛した」と話す人もいました。

政党別の収入

政党別の収入は、約10億5500万円の自民党がトップで、共産党、公明党と続きました。

前の年から収入が大幅に増えたのは参政党で、2.09倍の約2500万円でした。

▼政党等別の収入

自民党 約10億5453万円（前年比0.8%増）

共産党 約2億2775万円（同2.3%増）

公明党 約7027万円（同27.8%減）

立憲民主党 約4806万円（同41.1%増）

参政党 約2518万円（同109.3%増）

国民民主党 約1841万円（同9.9%増）

社民党 約1800万円（同22.0%増）

維新 約1334万円（同35.3%増）

なお、党費を納入した人の数は、共産党がトップの3万6651人、次に自民党が2万9423人ですが、いずれも2年前と比べて減少しています。

▼党費を納入した人数（2024年）

・共産党 3万6651人（2年前比 約8.6%減）

・自民党 2万9423人（2年前比 約9.8%減）

・立憲民主党 375人

・国民民主党 27人

※公明党、参政党、社民党、維新は「党費」を計上せず

知事の政治団体がトップに

一方、政党以外の政治団体では、去年、最も収入が多かったのは、木村敬知事が代表を務める「くまもと新時代の会」で約5500万円、前の年からの繰り越し額を含んだトップは、「県農業者政治連盟」の約1億3500万円でした。

▼政党以外の政治団体（2024年単年収入）

・くまもと新時代の会 約5477万円

・県農業者政治連盟 約5470万円

・県看護連盟 約3387万円

・大翔会 約2224万円

・県酪農政治連盟 約2142万円

▼政党以外の政治団体（前年からの繰越額を含む総額）

・県農業者政治連盟 約1億3459万円

・県看護連盟 約7871万円

・県歯科医師連盟 約7100万円

・県医師連盟 約5532万円

・くまもと新時代の会 約5477万円