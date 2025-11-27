白い毛色の子猫を保護して育てたところ...。成長後の変身ぶりに「白猫詐欺」との声が上がっています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で6200回再生を突破しました。

【動画：『真っ白な子猫を拾った』と思っていたら、だんだんと模様が出てきて…おとなになった結果→同じ猫とは思えない『まさかの変貌ぶり』】

真っ白の子猫を保護

TikTokアカウント『ぼーぼ212』に投稿されたのは、飼い主さんに「詐欺猫」と言われている猫さんです。とっても可愛らしい猫さんなのですが、一体どこが詐欺なのでしょうか。

まだ子猫のときに飼い主さんによって拾われたという猫さん。真っ白の毛にピンクの鼻と肉球。飼い主さんの片手の手のひらにすっぽりと収まるほど小さかったといいます。つぶらな瞳がとってもキュートだったのだとか。

グレーの模様がチラホラ

少し成長すると毛がモフモフになり、まるで綿菓子のような姿に。フカフカの毛皮が気持ち良さそうで、ついたくさんナデナデしてしまいそうな見た目です。ミルクをたくさん飲み、「ミャー、ミャー」と元気に鳴き、日々成長していく子猫さんに飼い主さんもホッと一安心したことでしょう。

少し大きくなると、子猫さんの目の上にうっすらと眉毛のような模様が出てきたといいます。よく見ると、鼻や耳や足にもグレーの色合いがチラホラ。もしかしたら、ママ猫かパパ猫がグレーの毛色なのかもしれません。子猫さん自身はもちろん毛色のことなど気にせずに、スクスクと育っていったそう。

まさかの姿に大変身

すっかり大人猫に成長した子猫さん。その姿を見てみると、顔や体や尻尾にくっきりとグレーの模様が現れ、拾ったときとは似ても似つかない姿に。飼い主さんは、「白猫だと思っていたのに、なぜそーなる？！」と驚いてしまったのだとか。これが「詐欺猫」と言われる所以なのだそう。（笑）

白猫の毛の色が変化するのは、「成長するにしたがって、毛色や柄の遺伝子が強く出てくることがある」のが原因の1つなのだそう。この猫さんもママ猫かパパ猫の「グレーの遺伝子」が、成長するにつれて出てきたのかもしれませんね。可愛らしい白毛から美しいグレー柄に大変身を遂げた猫さん。思いがけず飼い主さんに「白猫ドッキリ」を仕掛けてしまったのでした。

白い毛色からグレー柄に変化した猫さんには、「鼻のとこプリントミスみたいにズレてるのかわいい♡」「白猫あるあるですねw」「我が家はパステル三毛猫になりました」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント『ぼーぼ212』には、11匹の保護猫さんたちの愛らしい写真や動画が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント『ぼーぼ212』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。